Turcul este la al treilea sezon ca jucător al lui Real Madrid, club care l-a cumpărat de la Fenerbahce pentru 26 de milioane de euro. Dacă în primul an la Madrid nu a primit foarte multe șanse din partea antrenorului Carlo Ancelotti, Guler a avut evoluții tot mai bune și pare să-și fi câștigat locul în echipă.



Arda Guler e dorit de Manchester City! ”Cetățenii” au trimis deja oferta



Mijlocașul a atras atenția și altor echipe cu pretenții din Europa și ar putea face obiectul unui transfer, dacă Real Madrid va fi mulțumită de oferta primită. Manchester City, echipa pregătită de Pep Guardiola, este prima care s-a înscris ”în cursa” pentru Arda Guler.



Potrivit spaniolilor de la Fichajes, fosta campioană a Angliei a oferit 100 de milioane de euro, doar că suma nu i-a mulțumit pe cei de la Real Madrid.



Rămâne de văzut dacă, în acest context, Manchester City ar urma să revină cu o altă ofertă, având în vedere că sursa citată menționează că oficialii de pe Etihad sunt ”insistenți” în ceea ce privește transferul lui Arda Guler.



Sunt semne clare că Arda Guler va fi în centrul atenției în următoarele perioade de transferuri, deoarece Manchester City nu ar fi singura echipă interesată de serviciile sale. Cert este că Real Madrid nu va renunța deloc ușor la internaționalul turc.



Cifrele sale din acest sezon sunt impresionante. În 22 de partide disputate la Real Madrid, acesta a reușit să marcheze de patru ori și să ofere alte opt pase decisive. Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 60 de milioane de euro.

