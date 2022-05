Atletico se 'agață' de locul de Champions League după victoria în fața campioanei Spaniei! Carrasco, unic marcator din penalty 

Real Madrid a câștigat deja titlul în Spania, cu câteva etape înainte de finalul campionatului, având un avans considerabil față de următoarele clasate. Echipa lui Carlo Ancelotti s-a duelat cu rivala din oraș, campioana sezonului trecut, în etapa cu numărul 35, și a pierdut astfel primul său meci în campionat, după o serie de opt victorii consecutive.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Carrasco, din penalty, în minutul 40, însă a fost „gura de aer” de care echipa lui Diego Simeone avea nevoie în lupta pentru un loc în grupele Champions League.

HIGHLIGHTS: #AtletiRealMadrid 1-0

???? A penalty from Yannick Carrasco was enough to give @atletienglish their first Madrid derby win at the Wanda!#LaLigaSantander pic.twitter.com/41CGyRj6rN