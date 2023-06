AS anunță pe prima pagină transferul-surpriză pus la cale de Real Madrid

Karim Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard și Mariano Diaz au plecat de pe ”Santiago Bernabeu”, iar la capitolul ”veniri” ar fi, până acum, doar Fran Garcia (23 de ani) de la Rayo Vallecano.

Printre jucătorii aflați pe lista de transferuri a lui Real Madrid se numără și Samu Chukwueze (24 de ani), mijlocașul lui Villarreal, scriu spaniolii de la AS, pe prima pagină.

Nigerianul are o clauză de reziliere în valoare de 80 de milioane de euro, dar Realul s-ar putea lega de situația sa contractuală pentru a-l transfera în schimbul unei sume mai mici. Sursa citată scrie că mutarea s-ar putea face în schimbul a 40 de milioane de euro.

În vara anului trecut, Villarreal a primit o ofertă de 20 de milioane de euro pentru Chukwueze, din partea lui Everton, pe care fosta câștigătoare a Europa League a refuzat-o cateogoric.

