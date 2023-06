Surpriză la Real Madrid: semnează prelungirea și devine noul căpitan al echipei

Nacho Fernandez (33 de ani) a acceptat prelungirea contractului cu Real Madrid și va fi noul căpitan al lui Real Madrid, anunță Marca.

Decizia este surprinzătoare, având în vedere că presa din Spania a scris des despre posibila plecare a lui Nacho în această vară, când înțelegere sa ajungea la fnal. Fundașul spaniol ar fi avut oferte de la Inter Milano și din MLS, însă a decis să rămână la singurul club la care a evoluat în cariera sa.

Nacho va semna un nou contract și va deveni fi primul căpitan al lui Real Madrid, luându-le fața altor veterani, precum Luka Modric, Dani Carvajal sau Toni Kroos.

Crescut în academia lui Real Madrid, Nacho a strâns 319 meciuri la prima echipă și a cucerit 23 de trofee, printre care cinci Ligi ale Campionilor și trei titluri în La Liga.

În sezonul recent încheiat, Nacho a jucat în 44 de meciuri și a marcat un gol.

