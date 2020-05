"Am jucat impotriva lui Messi si am cerut sa fiu schimbat!" Jucatorul de legenda care nu i-a facut fata starului argentinian

Lionel Messi este un adevarat geniu, iar fundasii care l-au infruntat au si acum cosmaruri.

Leo Messi s-a confruntat cu multe aparari si a lasat urme peste tot pe unde a jucat. Fundasii au si acum cosmaruri cu el, fiind unul dintre jucatorii cel mai greu de marcat pe teren.

Este si cazul lui Alessandro costacurta, aparator al Milanului si un adevarat idol al italienilor. El si-a amintit de prima intalnire cu Messi si nu este deloc una placuta.

"L-am luat pe Messi ca pe un copil si am facut ce mi-am dorit. Intr-un sfert de ora, i-am cerut schimbare lui Ancelotti. Messi avea doar 16 ani.", a spus Costacurta pentru Sky Sports.

Cosatcurta s-a reras in 2007, insa este cel care l-a infruntat si pe celalat fenomen argentinian, Diego Maradona. "Pe Maradona il puteai faulta de 66 de ori, fara sa fii avertizat. cu Messi este altceva.", a mai spus Costacurta, care are 5 trofee de Liga Campionilor in palmares.