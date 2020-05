O rivala a Simonei Halep, atac cu TALPA la fotbalisti: "Sunt patetici si aroganti!" Doar Messi si Ronaldo au scapat

Rusoaica Daria Kasatkina (23 de ani), una dintre cele mai valoroase tenismene ale lumii din ultimii ani, a lansat un atac fara menajamente la adresa jucatorilor de fotbal din tara sa natala si nu numai.

Afirmatiile intepatoare au fost facute cu ocazia unui livestream pe o retea de socializare in compania unei jurnaliste, Kasatkina fiind intrebata ce parere are despre fotbalisti, dar si despre salariile imense pe care le castiga.



”Imi place fotbalul, dar nu si jucatorii. In comparatie cu alti sportivi, sunt patetici si aroganti, nu-mi place deloc cum se comporta si cum se prezinta. Si mai primesc si multi bani pentru asta. Sigur, sunt fotbalisti ca Messi sau Ronaldo care isi merita veniturile. Dar in Rusia, de exemplu, se plateste prea mult”, a declarat Daria.



Rivala Simonei Halep din circuitul WTA e in acest moment pe locul 66 in clasamentul mondial, dar Daria Kasatkina e o fosta tenismena de Top 10, pozitie pe care a atins-o in 2018, an in care a patruns in sferturile de finala atat la Roland-Garros cat si la Wimbledon.