Adio, Galaxie! James Rodriguez, out de la Real! Cele 4 cluburi care stau la coada pentru el

Real vrea sa se desparta de James Rodriguez, care nu face parte din planurile lui Zidane pe Bernabeu.

Columbianul are in continuare o cota buna pe piata transferurilor, asa ca Real va face tot posibilul sa-l cedeze in aceasta vara, fara sa riste sa-l piarda gratis in 2021, cand ii expira contractul. James a fost imprumutat doi ani la Bayern, iar la inceputul sezonului a ratat un transfer la Napoli.

Acum, mijlocasul ofensiv e aproape de Premier League. Desi s-a vorbit si despre o posibila plecare a sa la Manchester United, pe lista au aparut alte trei nume din Anglia: Arsenal, Everton si Wolves. Toate ar fi dispuse sa plateasca pentru transferul lui James si e de asteptat ca lupta pentru semnatura lui sa fie dura.

Columbianul si-a trecut in CV echipe precum Porto, Monaco sau Bayern, dar cel mai mare impact l-a avut alaturi de echipa nationala, cu care a reusit sa ajunga pana in sferturile Cupei Mondiale din 2014 si sa devina golgheterul competitiei cu 6 goluri.

James a ajuns la Real Madrid dupa Mondialul din Brazilia in schimbul a 70 de milioane de euro.