Luka Jovici a fugit din carantina si Real Madrid vrea sa scape de el. Ar putea ajunge la Arsenal sau Napoli, la schimb cu alti jucatori

Sarbul a dezamagit in primul sezon pe Bernabeu si nu il va mai prinde pe al doilea.

Luka Jovici, atacantul lui Real Madrid, a parasit Madridul inainte ca epidemia de coronavirus sa ia amploare, desi trebuia sa ramana in carantina. El a plecat cu un avion privat la Belgrad, pentru a o vizita pe noua sa iubita, modelul Sofija Milosevici, care a anuntat ulterior ca este insarcinata cu primul copil al cuplului. In octombrie, el o parasise pe logodnica Andjela Manitasevici, cu care are un fiu de 1 an. Gestul lui Jovici de a parasi Spania, desi trebuia sa stea inchis in casa, i-a nemultumit pe sefii lui Real Madrid, mai ales ca fotbalistul nu trece prin cea mai buna forma sportiva.

Fotbalistul de 22 de ani are selectii la toate nationalele Serbiei si a mai evoluat la Steaua Rosie Belgrad, Benfica si Eintracht Frankfurt, fiind cumparat vara trecuta pentru 60 de milioane de euro. Desi era anuntat ca inlocuitorul perfect pentru Karim Benzema, Jovici a jucat doar 24 de meciuri (11 ca titular) si a marcat 2 goluri, in toate competitiile, in acest sezon. Presa din Anglia anunta ca el a fost oferit ca moneda de schimb in transferul lui Pierre-Emerick Aubameyang pe Bernabeu, urmand ca madrilenii sa mai adauge si o suma de bani. De serviciile sale se mai intereseaza Napoli, madrilenii putandu-l folosi intr-o alta tranzactie, ei dorindu-i de la Napoli pe Kalidou Koulibaly si Fabian Ruiz.