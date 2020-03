Modric e tot mai aproape de plecarea de la Real Madrid si i-a recomandat o solutie surpriza lui Florentino Perez! Pe cine vede croatul inlocuitorul sau perfect

Luka Modric ar putea pleca de la Real Madrid.

In perioada de mercato din vara, Real Madrid ar putea face un transfer spectaculos. Balonul de Aur din 2018, Luka Modric (34 de ani) este tot mai aproape de plecarea de pe Bernabeu, iar Florentino Perez vrea sa ii gaseasca un inlocuitor pe masura. Potrivit AS, Luka Modric l-a propus la Real Madrid pe Nikola Vlasic (22 de ani), fotbalistul celor de la TSKA Moscova. Sefii gruparii de pe Santiago Bernabeu nu si-au dat cu parerea despre acest potential transfer, insa un mare fotbalist rus, Yuri Nikiforov este de parere ca Vlasic nu ar trebui sa faca pasul spre Real Madrid, cel putin nu in acest moment.

"Am auzit si eu ca Modric poate pleca. Vlasic e un jucator bun, a aratat-o la TSKA Moscova, darasta nu e un arugment in favoarea venirii la Real Madrid. Liga din Rusia e mai slaba decat cea din Spania. Vlasic vede totul inainte sa se intample, gandeste mai repede ca altii, insa nu e momentul sa plece la Real Madrid", a declarat Yuri Nikiforov, potrivit AS.

