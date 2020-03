In plina criza, Real Madrid incearca un super transfer! Ofera o suma uriasa pentru mijlocasul dorit insistent de Zidane

Gigantul din La Liga pregateste o mutare spectaculoasa.

Sezonul actual e suspendat, iar oficialii lui Real Madrid se gandesc la intariri pentru sezonul urmator. "Galacticii" sunt in cautarea de jucatori pentru mijlocul terenului.

Marca anunta ca una dintre principalele tinte ale madrilenilor e Eduardo Camavinga de la Rennes, echipa aflata momentan pe pozitia a treia in Ligue 1. Fotbalistul e considerat "noul Paul Pogba", iar Zidane il urmareste de mult timp e fotbalist, considerand ca ar fi un inlocuitor ideal pentru Casemiro.

Camavinga e sub contract cu Rennes pana in 2022, dar Real Madrid e gata sa ofere 50 de milioane de euro plus bonusuri pentru a-l aduce pe jucator sub comanda lui Zinedine Zidane. Formatia franceza cere 80 de milioane de euro la schimb pentru fotbalist, insa Real Madrid spera sa-l poata aduce pentru o suma mai redusa.

Eduardo Camavinga are 17 ani si a evoluat in 25 de partide din Ligue 1 in acest sezon, reusind 1 gol si pase decisive. De asemenea, fotbalistul are si 4 prezente in Europa League.