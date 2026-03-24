După cele cinci înfrângeri una după alta din Superligă, Dinamo speră să-și încarce bateriile în această pauză competițională, prilejuită de acțiunile echipelor naționale. De altfel, nu mai puțin de opt jucători ai lui Zeljko Kopic sunt convocați la naționale: Alexandru Musi, Cristian Mihai, Matteo Duțu și Adrian Mazilu la România Under 21, Ianis Tarbă la România Under 20, Nikita Stoinov la Israel, Kennedy Boateng la Togo și Devis Epassy la Camerun. Pușcaș debutează, Karamoko revine

Sâmbătă, de la ora 11:00, Dinamo are programat la Săftica un meci amical cu CS Dinamo, în care ar urma să debuteze ultima achiziție George Pușcaș, atacantul așteptat atâta vreme de întreaga suflare dinamovistă. ”Va fi un prilej pentru Kopic să testeze și jucătorii care au evoluat mai puțin, iar în teren ar putea apărea, chiar și pentru câteva minute, și George Pușcaș, cel care nu a debutat încă la prima echipă și pe care fanii abia așteaptă să-l vadă în acțiune, alături de Mamoudou Karamoko, un alt jucător care a lipsit mult în această perioadă”, a notat Radio Dinamo 1948.

Cum-necum, Dinamo trimite o sumedenie de jucători în aceste zile la echipele naționale Chiar dacă Mircea Lucescu nu a ales de data aceasta niciun ”câine” pentru duelul decisiv cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial, Dinamo stă foarte bine la capitolul internaționali. ”Convocări la echipele naționale 🔴⚪️ Jucătorii noștri au fost selecționați pentru acțiunile echipelor naționale din această perioadă: Devis Epassy - Camerun 🇨🇲 Nikita Stoinov - Israel 🇮🇱 Kennedy Boateng - Togo 🇹🇬 Matteo Duțu - România U21 🇷🇴 Alexandru Musi - România U21 🇷🇴 Cristi Mihai - România U21 🇷🇴 Adrian Mazilu - România U21 🇷🇴 Ianis Tarbă - România U20 🇷🇴 Le urăm mult succes tuturor și suntem mândri să îi vedem reprezentând Dinamo pe scena internațională! 👏🔴⚪️”, a precizat Dinamo București.