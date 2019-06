"Nu te voi uita niciodata! Te iubesc atat de mult!" Cesc Fabregas, mesaj emotionant pentru Jose Antonio Reyes!

Jose Antonio Reyes a incetat din viata in urma unui accident de masina.

Jose Antonio Reyes si-a pierdut viata la numai 35 de ani, in urma unui accident de masina. Fostul fotbalist de la Real Madrid, Sevilla, Arsenal, Espanyol sau Atletico Madrid a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina. Automobilul a fost apoi cuprins de flacari.

Cesc Fabregas, mesaj impresionant pentru Reyes

"Primul meu prieten adevarat din fotbalul profesionist, colegul meu de camera, cel care voia sa doarma mereu cu aerul conditionat setat la -10 grade. Un om umil care zambea mereu, un fotbalist minunat si o persoana fenomenala. Nu ma puteam trezi astazi intr-un mod mai neplacut de atat. Nu o sa uit niciodata cand tu si familia ta m-ati primit in casa voastra la primul meu Craciun in Anglia, cand eram singur si aveam 16 ani. Nu o sa uit niciodata meciurile noastre de tenis in sala de forta inainte de antrenament.

Legatura noastra pe teren era speciala, imi era mereu foarte usor sa te gasesc intre linii, iar tu faceai diferenta. Mereu am spus ca tu ai fost unul din cei mai talentati fotbalisti si stiu ca nu m-am inselat. In urma cu 2 zile am vorbit despre tine intr-un interviu, ar putea fi un semn, cine stie, sa imi aduc aminte de tine, prieten drag. Nu te voi uita niciodata, noi nu o sa te uitam niciodata. Intotdeauna in inimile noastre. Odihneste-te in pace, Jose Antonio Reyes. Te iubesc atat de mult! Cesc", a fost mesajul trasmis de Cesc Fabregas pe Instagram.