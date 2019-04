9 jucatori pe lista NEAGRA de la Real! Zidane schimba TOTAL echipa, Madridul se reinventeaza pentru o noua era Galactica. Ce nume uriase pleaca

Pe langa numele unor jucatori folositi mai putin sau imprumutati in ultimele sezoane la alte cluburi, Real are de gand sa cedeze si fotbalisti de baza din echipa actuala.

Varane, Kroos, Bale si Marcelo sunt disponibili pentru transferuri, anunta AS. Real spera sa obtina bani multi in schimbul lor pentru a-si dinanta campania de achizitii. Pe langa cei 4, de pe Bernabeu vor mai pleca James Rodriguez, imprumutat la Bayern in ultimii 2 ani, dar si Isco, Vallejo, Kovacic sau Mariano!

Real isi propune sa sparga dominatia Barcelonei si sa castige in 2020 primul campionat dupa 3 ani. Madridul are un singur titlu din 2012 incoace, dar s-a revansat in fata suporterilor cu 4 trofee Champions League in ultimii 5 ani.