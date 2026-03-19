150.000.000€ pentru transferul lui Jude Bellingham!
Din 2023 la Real Madrid, an în care a fost transferat pentru o sumă spectaculoasă, Jude Bellingham (22 de ani) ar putea fi protagonistul unei alte mutări de senzație.

jude bellinghamManchester UnitedReal Madrid
Rezultatele celor de la Manchester United au fost din ce în ce mai bune în ultima perioadă, de când Michael Carrick a preluat banca tehnică a echipei. ”Diavolii” sunt pe locul trei, cu 54 de puncte, și se gândesc deja la următorul sezon de UEFA Champions League, dar și la perioada de mercato din vară.

Potrivit Fichajes, Manchester United vrea să facă un transfer de top în vară, care să aibă o reală contribuție în jocul echipei, dar și la nivel de imagine, astfel că Jude Bellingham s-ar plia perfect pe cerințele clubului. Pentru a-i convinge pe cei de la Real Madrid să renunțe la serviciile mijlocașului englez, șefii de pe Old Trafford sunt gata să pună la bătaie o sumă fabuloasă.

În primă fază, Manchester United e gata să ofere 120 de milioane de euro, dar suma poate ajunge, cu bonusuri, la 150 de milioane de euro.

Rămâne de văzut și ce decizie va lua Bellingham cu privire la viitorul său. Având în vedere că este o piesă importantă în echipa lui Real Madrid, este puțin probabil ca acesta să-și dorească o schimbare, susțin surse din anturajul jucătorului.

Jude Bellingham a fost transferat de la Borussia Dortmund pentru 127 de milioane de euro și este, în prezent, cel mai scump jucător transferat vreodată pe ”Bernabeu”.

Aflată pe locul doi în La Liga, Real Madrid va juca în următoarea partidă pe teren propriu împotriva rivalei locale Atletico Madrid, care se află pe locul trei.

