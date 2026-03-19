Rezultatele celor de la Manchester United au fost din ce în ce mai bune în ultima perioadă, de când Michael Carrick a preluat banca tehnică a echipei. ”Diavolii” sunt pe locul trei, cu 54 de puncte, și se gândesc deja la următorul sezon de UEFA Champions League, dar și la perioada de mercato din vară.

150.000.000€ pentru transferul lui Jude Bellingham!

Potrivit Fichajes, Manchester United vrea să facă un transfer de top în vară, care să aibă o reală contribuție în jocul echipei, dar și la nivel de imagine, astfel că Jude Bellingham s-ar plia perfect pe cerințele clubului. Pentru a-i convinge pe cei de la Real Madrid să renunțe la serviciile mijlocașului englez, șefii de pe Old Trafford sunt gata să pună la bătaie o sumă fabuloasă.

În primă fază, Manchester United e gata să ofere 120 de milioane de euro, dar suma poate ajunge, cu bonusuri, la 150 de milioane de euro.

Rămâne de văzut și ce decizie va lua Bellingham cu privire la viitorul său. Având în vedere că este o piesă importantă în echipa lui Real Madrid, este puțin probabil ca acesta să-și dorească o schimbare, susțin surse din anturajul jucătorului.