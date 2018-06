Peste 1000 de persoane s-au inscris la Ninja Warrior Romania! Cea mai spectaculoasa intrecere sportiva, la PROTV! VIDEO

PRO TV a achizitionat licenta celei mai spectaculoase competitii sportive prezentata intr-un format de televiziune: Ninja Warrior.

La doar cinci zile de la anuntarea achizitionarii licentei de productie a formatului Ninja Warrior, peste 1000 de romani s-au inscris deja in cea mai spectaculoasa competitie sportiva dintr-un show TV, unde limitele fizice si psihice vor fi incercate intr-un traseu cu foarte multe obstacole. Provenind din domenii diverse si avand capacitati fizice diferite, romanii si-au aratat intentia de a lupta pentru a castiga titlul de primul Ninja Warrior Romania. Printre ei se numara studenti, doctori, pompieri, alpinisti, antrenori de fitness, politisti, dansatori sau chiar viitori piloti.

Ninja Warrior Romania este un spectacol de televiziune unde adrenalina si emotia vor fi impinse la maximum pentru a arata ca limitele oricarui om sunt nebanuite. Formatul, care a creat un adevarat fenomen in fiecare tara in care a fost produs, a adus in fata telespectatorilor oameni cu povesti impresionante si a aratat ca forta fizica si psihica sunt esentiale atunci cand in lupta esti tu cu tine.



Ninja Warrior Romania – Sfideaza limitele! In curand la PRO TV.