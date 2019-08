Chiar si cei mai infocati fani ai sai au avut o surpriza!

Keanu Reeves (54 de ani) si-a schimbat complet lookul pentru filmarile de la 'Bill & Ted Face the Music". Productia e asteptata pe ecrane anul viitor.



E singurul film in care Reeves apare in 2020, dupa un 2019 cu 3 proiecte: John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Always Be My Maybe si Toy Story 4.