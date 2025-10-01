Tragerea la sorţi a celor şase grupe ale Cupei Mondiale de rugby din 2027, turneu care va fi găzduit de Australia, va avea loc pe 3 decembrie, în Australia, a anunţat World Rugby.

La turneul final care va avea loc între 1 octombrie şi 13 noiembrie 2027 vor participa 24 de echipe, printre care şi România, meciurile fiind găzduite de şapte oraşe, cu meciul de deschidere pe Kings Park din Perth, în care va evolua echipa gazdă, şi finala pe Stadium Australia din Sydney.

Tragerea la sorţi va fi efectuată din patru urne valorice a câte şase echipe, formate conform clasamentului federaţiei internaţionale alcătuit după meciurile-test din noiembrie. În prezent, campioana mondială Africa de Sud ocupă locul 1, urmată de Irlanda, Noua Zeelandă, Franţa, Anglia şi Argentina.

Ultimul bilet se dă în noiembrie

Aceasta va fi prima Cupă Mondială cu 24 de echipe, după ce a reunit 20 de formaţii începând cu ediţia din 1999. În optimile de finală se vor califica primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

Pentru prima oară toate echipele calificate vor fi cunoscute la tragerea la sorţi, fiecare din cele şase zone geografice ale rugby-ului având cel puţin o reprezentantă. După ce Chile s-a calificat sâmbătă, sunt cunoscute 23 de echipe calificate, iar ultimul bilet va fi acordat la turneul de la Dubai, dintre 8 şi 18 noiembrie, la care vor participa Samoa, Belgia, Namibia şi Brazilia sau Paraguay, care se vor înfrunta într-un baraj la începutul lunii octombrie.

Cele 23 de echipe calificate până acum la CM 2027 sunt:

Franţa

Noua Zeelandă

Italia

Irlanda

Africa de Sud

Scoţia

Ţara Galilor

Fiji

Australia

Anglia

Argentina

Japonia

Georgia

Spania

Portugalia

România

Hong Kong

Zimbabwe

Tonga

Uruguay

Canada

Statele Unite

Chile

La doi ani după Cupa Mondială masculină, Australia va găzdui şi Cupa Mondială de rugby feminin, în 2029.

