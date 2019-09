Doliu in lumea sportului: a murit antrenorul care a adus Timisoarei primul titlu dupa 40 de ani! Clint Eastwood a regizat filmul "Invictus", inspirat din viata sa

Doliu in lumea rugby-ului.

Chester Williams a decedat vineri seara, la varsta de 49 de ani. Fostul mare rugbist sud-african a suferit un atac de cord si s-a stins din viata, informeaza The Guardian.

Chester Williams a facut parte din nationala Africii de Sud care a castigat Cupa Mondiala in 1995. La acel moment, a fost singurul jucator de culoare din nationala Africii de Sud. Despre viata lui Chester Williams s-a facut si un film: McNeil Hendricks l-a interpretat pe Chester Williams in filmul "Invictus" regizat de Clint Eastwood. Chester Williams a strans 27 de prezente in nationala sud-africana in perioada 1993-2000.

Chester Williams si-a pus amprenta si pe rugby-ul romanesc. In 2012, cu Williams la conducere, RCM Timisoara a castigat titlul in Romania dupa o pauza de 40 de ani.