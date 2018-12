O echipa de rugby din Anglia a venit sa joace in Romania. Jucatorii au ajuns sa-si deszapezeasca singuri avionul si terenul

Rugbistii de la Northampton Saints au venit in Romania sa joace cu Timisoara, insa vremea rea le-a dat peste cap planurile.

Rugbistii britanici au facut cunostinta cu conditiile aprige din Romania. Ei au venit sa joace cu Timisoara Saracens in Grupa 1 a Cupei Challenge, insa partida a fost anulata din cauza vremii. A nins mult la Timisoara, iar gazonul de pe Dan Paltinisanu a fost acoperit de zapada. Nici macar detinutii de la o inchisoare adusi sa dea zapada nu au reusit, iar meciul va fi reprogramat.



"Din pacate, din cauza zapezii care continua sa cada, fara vreo posibilitate ca ninsoarea sa se opreasca pentru a putea fi disputat meciul in deplina siguranta pentru jucatori, partida de astazi se anuleaza'', a anuntat clubul banatean pe pagina sa oficiala de Facebook, precizand ca va reveni cu un comunicat oficial.

Organizatorul competitiei, European Professional Rugby Club (EPCR), va lua in scurt timp o decizie in ceea ce priveste meciul de la Timisoara.

Jurnalistii de la BBC veniti cu cei de la Northampton scriu insa despre ce a urmat. Britanicii si-au gasit rapid avion catre casa, insa pista era acoperita de zapada. Astfel, toata delegatia britanica, din care au facut parte si 80 de suporteri, au pus umarul de deszapezirea pistei pentru ca avionul sa poata sa decoleze. Dar nu au avut succes nici in aeroport. Britanicii au decis pana la urma sa ramana peste noapte la Timisoara, dupa ce au petrecut 6 ore in aeroport!

"A fost un weekend frustrant pentru noi, ar trebui sa ne intrebam daca este intelept sa programezi un meci in Romania la mijlocul lui decembrie. Dar, spre surprinderea mea, toata lumea a fost rabdatoare, desi am stat 6 ore in avion. Toata lumea a contribuit, jucatorii, suporterii, chiar si arbitrul, toata lumea dadea zapada", transmite reporterul BBC, Graham McKechnie.

Englezii au putut decola duminica de pe aeroportul din Timisoara.

Peste 4300 km dus-intors au calatorit rugbistii de la Saints pentru meciul cu Timisoara.