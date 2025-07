De cinci ori campioană în turneele de mare șlem, Maria Sharapova (38 de ani) este ținută minte în lumea sportului nu doar pentru performanțele sportive, ci și pentru frumusețea sa și modul atipic în care aborda partidele oficiale.

Mulți își aduc aminte de gesturile particulare făcute de jucătoarea din Federația Rusă înainte de a servi, dar și de țipetele care dădeau de lucru decibelmetrelor instalate în marile stadioane de tenis.

Maria Sharapova, strigăt de 101 decibeli, la Wimbledon 2005, conform CNN

Puterea sunetului se compară cu cea produsă de un tractor, o motocicletă sau un ATV.

Pronunțându-se asupra strigătelor pe care le scotea după fiecare minge lovită cu forță, Maria Sharapova a declarat că a fost vorba doar despre o obișnuință, negând că ar fi încercat să își intimideze oponentele prin acest aspect al jocului său.

„Aș vrea să spun că era un factor de intimidare, dar ar fi o minciună. A fost ceva ce am început să fac de la o vârstă fragedă și a funcționat. Pur și simplu, a prins contur și am continuat și a devenit din ce în ce mai tare,” a afirmat Maria Sharapova în emisiunea First We Feast.