Spania - Suedia LIVE VIDEO 21:45 | Romania asteapta o victorie din partea Spaniei! Toate meciurie de azi! Rezumatele sunt IN DIRECT LA PRO TV!

Romania asteapta victoria Spaniei



Nationala Romaniei a obtinut un egal in ultimele minute ale partidei de la Oslo si ramane in cursa pentru calificarea la UEFA EURO 2020. Nationala lui Contra ocupa locul 3 in grupa F, la 3 puncte de Suedia si la 5 de Spania,



Romania joaca in aceasta seara in Malta, in timp ce Suedia o infrunta pe Spania, singura echipa care a castigat toate partidele disputate in grupa. Meciul de pe Santiago Bernabeu este foarte important si pentru Romania. In cazul in care Spania invinge Suedia, iar Romania invinge Malta, atunci nationala lui Contra o egaleaza pe Suedia in clasament.





Echipele probabile:

Spania: Arrizabalaga - Carjaval, Sergio Ramos, Hermoso, Alba - Roberto, Busquets, Isco - Aspas, Morata, Asensio

Suedia: Olsen - Lustig, Jansson, Helander, Augustinsson - Claesson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg - Berg

Etapa a 4-a din preliminariile UEFA EURO 2020:

Luni, 10 iunie:

Cehia - Muntenegru, 21:45

Bulgaria - Kosovo, 21:45

Ucraina - Luxemburg, 21:45

Serbia - Lituania, 21:45

Irlanda - Gibraltar, 21:45

Danemarca - Georgia, 21:45

Spania - Suedia, 21:45

Malta - Romania, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV

Insulele Feroe - Norvegia, 21:45

Polonia - Israel, 21:45

Letonia - Slovenia, 21:45

Macedonia de Nord - Austria, 21:45



Marti, 11 iunie:

Kazakhstan - San Marino, 17:00

Azerbaijan - Slovacia, 19:00

Germania - Estonia, 21:45

Belarus - Irlanda de Nord, 21:45

Ungaria - Tara Galilor, 21:45

Islanda - Turcia, 21:45

Andorra - Franta, 21:45

Albania - Moldova, 21:45

Rusia - Cipru, 21:45

Belgia - Scotia, 21:45

Liechtenstein - Finlanda, 21:45

Italia - Bosnia si Hertegovina, 21:45

Grecia - Armenia, 21:45