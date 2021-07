Dezvăluiri incredibile! Finalistul Euro 2020 a jucat cu coastele rupte în fazele eliminatorii! Nu s-a știut nimic

Jucatorii englezi au lutat eroic la Euro 2020.

Parcursul nationalei Angliei de la Euro 2020 a fost unul istoric, insa din pacate pentru fanii acestora visul castigatorii trofeului s-a naruit in finala, la penalty-uri, atunci cand Bukayo Saka, Jadon Sancho si Marcos Rashford au ratat si au trimis trofeul in Italia.

Printre remarcatii turneului s-au aflat Luke Shaw, fundasul stanga englez de la Manchester United, care conform presei, a jucat cu mai multe coaste fisurate, incepand cu optimile de finala, contra Germaniei.



Cu toate ca a evoluat accidentat, acesta a reusit sa fie exceptional in joc, reusind sa deschida scorul in finala contra Italiei, in minutul 2, iar multi specialisti au cerut ca fundasul stanga sa fie ales in echipa turneului, in cele din urma fiind insa preferat Leonardo Spinazzola.