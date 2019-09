AMENDA URIASA pe care Romania o va plati la UEFA! Cum arata comunicatul oficial FRF

Romania a fost sanctionata de UEFA cu o amenda usturatoare si un meci jucat cu portile inchise.

Federatia Romana de Fotbal a emis un comunicat oficial prin care a anuntat sanctiunile pe care nationala Romaniei le-a primit in urma incidentelor din meciurile cu Spania si Malta.

Partida dintre Romania si Norvegia de pe Arena Nationala, din data de 15 octombrie, se va disputa cu portile inchise iar FRF trebuie sa plateasca nu mai putin de 83.000 de euro catre UEFA. Sanctiunea vine in baza a incidentelor petrecute din meciurile impotriva Spaniei si Maltei, atunci cand suporterii au folosit materiale pirotehnice, au aruncat cu obiecte pe suprafata de joc si au patruns pe teren.

"FRF a fost sanctionata cu plata a 83.000 de euro pentru scandarile rasiste ale suporterilor, folosirea de materiale pirotehnice, aruncarea de obiecte in suprafata de joc si patrunderea spectatorilor pe gazon.

In plus, urmatorul joc de pe teren propriu din preliminariile EURO 2020, Romania - Norvegia, din 15 octombrie, programat tot pe Arena Nationala, se va disputa cu portile inchise.

De asemenea, timp de un an, FRF se va afla sub atenta supraveghere a forului de la Nyon si, in cazul in care incidentele se vor repeta, inca un meci va fi disputat cu portile inchise", a transmis FRF in comunicatul de pe pagina oficiala.

