Naționala României de polo pe apă debutează duminică la JO 2024 împotriva Greciei (ora 22:05), în Grupa A. Marți, înotătorii lui Bogdan Rath se vor duela cu Statele Unite ale Americii (17:35). Joi, tricolorii vor întâlni Croația (20:30), iar sâmbătă Italia (22:05), în timp ce luni, 5 august, naționala va da piept Muntenegrului (22:40)

Tudor Fulea, legitimat la CSA Steaua București din 2018, este om de bază în angrenajul lui Bogdan Rath la naționala României de polo. Înainte să înceapă Jocurile Olimpice de la 2024, imediat după încheierea sezonului regulat, Tudor Fulea a stat de vorbă cu Sport.ro.

Sportivul a mărturisit că accederea la Paris 2024 a fost ca un vis devenit realitate pentru el și că nu are emoții înainte de Jocurile Olimpice. De asemenea, Fulea e încrezător în forțele tricolorilor și speră la o clasare în primele opt naționale de polo.

Tudor Fulea: ”Am mari așteptări de la Jocurile Olimpice”

Interviul a fost realizat înainte de plecarea sportivilor la JO 2024



Cum ai terminat acest sezon?

Într-o oboseală. A fost un sezon greu. A fost și o mare parte din el cu lotul național, Europenele, pregătire, pregătire pentru Mondial, Mondial. Cu Steaua am avut meciuri internaționale grele. Apoi a venit finalul campionatului care a fost și el destul de lung, greu, obositor, dar până la urmă am terminat cu bine.

Numeri zilele până la Paris?

Din momentul în care am aflat că ne-am calificat la Paris, mă gândeam că abia aștept să încep pregătirea! Atunci m-am concentrat în mare parte pe meciurile pe care le-am avut la Steaua. Mă gândeam că de abia aștept să înceapă pregătirea pentru Jocurile Olimpice, să încep să simt gustul.

Cum te-ai simțit prima dată când ai aflat că v-ați calificat la JO?

Parcă a devenit un vis realitate. Nu a fost doar așa, ce bine că s-a întâmplat și chestia asta. Am muncit pentru asta. Ne-am făcut norocul cu mâna noastră și consider că am meritat calificarea la Jocurile Olimpice.

Ce așteptări ai de la JO?

Sincer, am așteptări mari. Sunt pozitiv. O să avem echipe de top. Până la urmă, la JO toți merg focusați și dau tot ce pot. Și noi putem să facem o figură frumoasă. Avem ca target să intrăm în primele opt. Eu visez la mai mult de atât.

Ai un obiectiv personal? Număr de goluri?

Nu. Mă interesează cel mai mult să avem cât mai multe victorii. Fiecare din echipă să dea un gol - două pe meci, iar noi să câștigăm meciul. Așa ar fi perfect.

Ce urmează pentru voi? (n.r. înaintea JO)

Acum suntem într-un stagiu de pregătire, de acumulare, e o oboseală mare acumulată. Urmează și o mică descărcare. După, avem o pregătire cu naționala Italiei. Ceea ce e un lucru important, că Italia e o putere din poloul mondial. Mai avem un turneu în Serbia cu cinci echipe puternice. Acolo vom pune ultimele detalii la punct. După care mai urmează două săptămână la Izvorani, dar nu vom mai face niciun meci cred. Să fim toți apți fizic și să ne atingem punctul maxim la JO.

Ai emoții?

Momentan încă nu am emoții, dar mai am momente când sunt în apa și încerc să vizualizez cum o să fie la meciuri. Mă mai apucă fibrilațiile, dar pot răspunde mai bine după ce trec JO!

Cifrele lui Tudor Fulea

La echipa națională, Tudor Fulea are 73 de goluri înscrise în 44 de apariții în toate competițiile.

FINA Wolrd Championships: 6 apariții / 0 goluri 0 penalty-uri / 0 faulturi

FINA World Cup: 7 apariții / 17 goluri, 3 penalty-uri, 1 fault

Euros (M): 24 de apariții / 43 de goluri / 2 penalty-uri / 16 faulturi

EWPC Qualifiers: 7 apariții / 13 goluri / 1 penalty / 3 faulturi

Lotul naționalei de polo la JO 2024

”Vă urăm mult succes în competiție și suntem alături de voi la fiecare pas! Indiferent de rezultat, sunteți deja campionii noștri. Nu uitați să vă bucurați! Hai România!”, scrie Federația Română de polo pe rețelele social media

Marius Țic

Francesco Iudean

Matei Luțescu

Tudor Fulea

Andrei Neamțu

Andrei Prioteasa

Andrei Țepeluș

Nicolae Oanță

Silvian Colodrovschi

Vlad Georgescu

Sebastian Oltean

Levente Vancsik

Eduard Drăgușin

Componența echipei olimpice a României la polo este condusă de Bogdan Rath, care colaborează alături de antrenorul secund Alexandru Deacu.