PROGRAM Când începe Campionatul European de polo de la Oradea. Lotul României, care are selecționer străin, și o veste bună pentru suporteri!

C&acirc;nd &icirc;ncepe Campionatul European de polo de la Oradea. Lotul Rom&acirc;niei, care are selecționer străin, și o veste bună pentru suporteri! Polo
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Organizatorii au anunțat că intrarea la EURO va fi liberă.

TAGS:
Campionatul European U18echipa nationala de poloMiquell GasullaPolooradea
Din articol

Naționala României U18 masculin va participa la Campionatul European U18, competiție organizată la Oradea în perioada 18–24 august 2025. Deplasarea lotului la Oradea este programată pentru data de 11 august.

În perioada 14–17 august, echipa națională va desfășura un stagiu comun de pregătire cu reprezentativa Turciei, incluzând antrenamente specifice și jocuri de verificare, precizează Federația Română de Polo.

Programul naționalei de polo la EURO

Campionatul European se va desfășura în bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu” din Oradea. România a fost repartizată în Grupa B, alături de Franța, Turcia și Polonia.

În faza grupelor, fiecare echipă va disputa câte un meci împotriva fiecărui adversar, urmând ca în funcție de clasament să se stabilească accesul în fazele eliminatorii.

Programul meciurilor României în faza grupelor:

📅 18 august: Turcia – România, ora 19:00

📆19 august: Polonia – România, ora 19:00

📆20 august: Franța – România, ora 19:00

”Va fi o săptămână plină de meciuri tari, energie şi multă emoție. Pentru băieții noștri, nu e doar o competiție — e o șansă unică de a lupta în fața familiei, prietenilor și tuturor celor care cred în ei.

Intrarea e liberă în limita locurilor disponibile, atmosfera va fi la cel mai înalt nivel, iar tribunele pline fac mereu diferența!”, a mai postat federația de profil.

Lotul României Under 18 convocat de selecționerul spaniol Miquell Gasulla

🤽‍♂️1. Popa Romulus-Flavius

🤽‍♂️2. Feke Denis

🤽‍♂️3. Pop Cotuna Adrian

🤽‍♂️4. Merai Laszlo

🤽‍♂️5. Nagy Benjamin

🤽‍♂️6. Orsos Roland

🤽‍♂️7. Cimpoeru Robert

🤽‍♂️8. Paladiciuc Rusu Alexander

🤽‍♂️9. Stancu Cosmin Mihai

🤽‍♂️10. Oprea Edward Constantin

🤽‍♂️11. Rotaru Andrei

🤽‍♂️12. Popa Cosmin

🤽‍♂️13. Rosan Cristian

🤽‍♂️14. Cojocariu Tiberiu Mihai

🤽‍♂️15. Holhos Darius

Antrenori:

1. Gasulla Miquell

2. Florea Marius Ionuț

Kinetoterapeut:

1. Kari Georgeta

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ARTICOLE PE SUBIECT
Pe ce loc a &icirc;ncheiat Rom&acirc;nia la Campionatul Mondial de polo după lovituri de departajare și cine a c&acirc;știgat titlul
Pe ce loc a încheiat România la Campionatul Mondial de polo după lovituri de departajare și cine a câștigat titlul
Pentru ce loc se luptă Rom&acirc;nia la Mondialul de polo din Singapore
Pentru ce loc se luptă România la Mondialul de polo din Singapore
Rom&acirc;nia, răpusă de Ungaria la Mondialul de polo. Cu ce scor au pierdut tricolorii, deși au avut o evoluție concludentă
România, răpusă de Ungaria la Mondialul de polo. Cu ce scor au pierdut tricolorii, deși au avut o evoluție concludentă
Rom&acirc;nia a zdrobit Africa de Sud la Mondialul de polo din Singapore. Semnificația victoriei
România a zdrobit Africa de Sud la Mondialul de polo din Singapore. Semnificația victoriei
Rom&acirc;nia, zdrobită &icirc;n meciul de debut de la Mondialul de polo din Singapore. Cu ce scor s-a &icirc;ncheiat partida cu Italia
România, zdrobită în meciul de debut de la Mondialul de polo din Singapore. Cu ce scor s-a încheiat partida cu Italia
Rom&acirc;nia, pe val! Tricolorele s-au calificat la Europeanul de polo
România, pe val! Tricolorele s-au calificat la Europeanul de polo
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul crescut și lăudat de Mircea Lucescu a prins transferul carierei: 67.000.000 de euro!
Fotbalistul crescut și lăudat de Mircea Lucescu a prins transferul carierei: 67.000.000 de euro!
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului &icirc;n Premier League, exclusiv pe VOYO. Ultimele informații
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului în Premier League, exclusiv pe VOYO. Ultimele informații
Poveste de pomină cu Dan Petrescu și Florentin Petre la națională! &rdquo;Am transpirat instant&rdquo;
Poveste de pomină cu Dan Petrescu și Florentin Petre la națională! ”Am transpirat instant”
Pe ce loc se află Dennis Man &icirc;n topul celor mai bine cotați jucători de la PSV Eindhoven
Pe ce loc se află Dennis Man în topul celor mai bine cotați jucători de la PSV Eindhoven
Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, &icirc;mprumutat de &rdquo;c&acirc;ini&rdquo; la o altă echipă!
Fotbalistul transferat de Dinamo de la FCSB, împrumutat de ”câini” la o altă echipă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

&rdquo;E cu mintea &icirc;n altă parte!&rdquo; Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

”E cu mintea în altă parte!” Ce a făcut Andrei Rațiu după ce fotbalistul și agentul său au făcut haos cu șefii lui Rayo Vallecano

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Alexandru Băluță, ofertat! Mijlocașul trebuie doar să semneze

Viciere de rezultat la Oțelul &ndash; Rapid?! Verdictul specialistului

Viciere de rezultat la Oțelul – Rapid?! Verdictul specialistului

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League ( exclusiv pe VOYO)

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League ( exclusiv pe VOYO)

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!