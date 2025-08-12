Naționala României U18 masculin va participa la Campionatul European U18, competiție organizată la Oradea în perioada 18–24 august 2025. Deplasarea lotului la Oradea este programată pentru data de 11 august.

În perioada 14–17 august, echipa națională va desfășura un stagiu comun de pregătire cu reprezentativa Turciei, incluzând antrenamente specifice și jocuri de verificare, precizează Federația Română de Polo.

Programul naționalei de polo la EURO



Campionatul European se va desfășura în bazinul olimpic „Ioan Alexandrescu” din Oradea. România a fost repartizată în Grupa B, alături de Franța, Turcia și Polonia.

În faza grupelor, fiecare echipă va disputa câte un meci împotriva fiecărui adversar, urmând ca în funcție de clasament să se stabilească accesul în fazele eliminatorii.

Programul meciurilor României în faza grupelor:

📅 18 august: Turcia – România, ora 19:00

📆19 august: Polonia – România, ora 19:00

📆20 august: Franța – România, ora 19:00

”Va fi o săptămână plină de meciuri tari, energie şi multă emoție. Pentru băieții noștri, nu e doar o competiție — e o șansă unică de a lupta în fața familiei, prietenilor și tuturor celor care cred în ei.

Intrarea e liberă în limita locurilor disponibile, atmosfera va fi la cel mai înalt nivel, iar tribunele pline fac mereu diferența!”, a mai postat federația de profil.

