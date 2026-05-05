Alexandru Hațieganu
Gala Met 2026 a surprins, ca în fiecare an, prin ținutele purtate de marile vedete ale Planetei.

Tenisul feminin a fost bine reprezentat în ediția 2026 a Galei Met, un eveniment de modă prin care se realizează o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York.

Japoneza Naomi Osaka a luat toate privirile și a fost principala satisfacție a fotografilor, care s-au bucurat de ținuta formidabilă purtată de asiatică.

Naomi Osaka, „deliciul” fotografilor prezenți la Gala Met 2026

Fostul număr unu WTA a îmbrăcat o rochie înfrumusețată cu cristale Swarowski, o operă vestimentară pentru care a fost nevoie de eforturi totale depuse în 3,280 de ore. Peste 136 de zile de muncă au fost alocate de către designeri și executanți pentru a ajunge la acest produs finit.

Rochia de culoare roșie a devenit vizibilă abia după ce Naomi Osaka a renunțat la prima ținută, o rochie-pelerină de culoare albă, cu umeri, completată cu o pălărie care a adus aminte de vremuri apuse.

Serena Williams impresionează și la 44 de ani

Nici Serena Williams nu a ales o ținută convențională. A îmbrăcat o rochie de culoare metalică cu crăpătură, care i-a pus în evidență formele faimoase dincolo de granițele sportului.

Sora mai mare, Venus Williams a optat pentru o ținută mai ușor de înțeles de publicul larg. A purtat o rochie neagră, sclipitoare, „un omagiu adus familiei, tradiției și tenisului,” notează Vogue.

Venus Williams a participat la Gala Met alături de soțul său, Andrea Preti. Cei doi s-au căsătorit anul trecut.

Surorile Williams au câștigat doar din tenis peste $130 de milioane

Cu o longevitate extraordinară, demonstrată în circuitul WTA, surorile Williams ocupă locurile 1 și 4 ale clasamentului istoric care numără toți banii adjudecați de jucătoare, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Serena Williams domină autoritar ierarhia, cu peste $94 de milioane, urmărită, de pe locul secund, de Aryna Sabalenka, cu $49 de milioane.

Locul al patrulea este ocupat de Venus Williams, care a strâns, exclusiv pe urma jocurilor oficiale din tenis, premii totale de peste $43 de milioane.

