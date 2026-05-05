Tenisul feminin a fost bine reprezentat în ediția 2026 a Galei Met, un eveniment de modă prin care se realizează o strângere de fonduri pentru Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă din New York.

Japoneza Naomi Osaka a luat toate privirile și a fost principala satisfacție a fotografilor, care s-au bucurat de ținuta formidabilă purtată de asiatică.

Fostul număr unu WTA a îmbrăcat o rochie înfrumusețată cu cristale Swarowski, o operă vestimentară pentru care a fost nevoie de eforturi totale depuse în 3,280 de ore. Peste 136 de zile de muncă au fost alocate de către designeri și executanți pentru a ajunge la acest produs finit.

Rochia de culoare roșie a devenit vizibilă abia după ce Naomi Osaka a renunțat la prima ținută, o rochie-pelerină de culoare albă, cu umeri, completată cu o pălărie care a adus aminte de vremuri apuse.