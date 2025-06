Rămas fără echipă după cinci ani și jumătate la Rangers, Ianis Hagi se află în căutarea unei noi provocări. O variantă apărută recent este Legia Varșovia, cea mai iubită echipă din Polonia, care a fost preluată în această vară de Edi Iordănescu.



Edi Iordănescu: "Am vorbit cu Ianis Hagi, dar salariul lui e peste posibilitățile Legiei"

Fostul selecționer recunoaște că și l-ar dori pe Ianis la Legia, însă șansele de reușită sunt reduse. Polonezii nu îi pot oferi un salariu comparabil cu cel de la Rangers, iar fiul lui Gică Hagi și-ar dori să amâne o decizie în așteptarea unei oferte mai tentante. În plus, Iordănescu vrea întăriri cât mai urgent.



"Eu am avut discuții cu Ianis și mai recent, și mai puțin recent. Știu că sunt multe discuții pe care le poartă în acest moment și nu pot spune ceva concret decât că la el cred va mai dura până va lua o decizie și noi trebuie să ne mișcăm.



În plus, nu e un secret că salariul cu care el e obișnuit și așteptările pe care le are sunt un pic peste posibilitățile clubului în momentul de față", a spus Edi Iordănescu, într-un interviu pentru PRO TV.



Edi Iordănescu: "N-am făcut un target în a aduce jucători români"

Fostul selecționer a vorbit ulterior despre posibilitatea de a aduce totuși un alt fotbalist român la Legia.



"Nu știu cine poate să fie mai atașat de jucătorii români decât mine, mai ales că am lucrat cu ei și am performat. Am mare încredere în jucătorii români și tot timpul îi vom susține așa cum pot.



Recunosc însă că n-am făcut un target în a aduce jucători români. În primul rând, eu îmi doresc să completăm lotul pentru că avem nevoie de 3-4 transferuri și mă focusez pe un profil pe fiecare poziție. Am departamente întregi care mă ajută și împreună încercăm să găsim soluțiile potrivite.



Dacă, la un moment dat, va veni oportunitatea unui jucător român, va corespunde profilului și îl vom putea aduce, va fi soluție", a mai spus Iordănescu.