În ultimele săptămâni, disputa dintre Steaua și FCSB a luat din nou amploare ca urmare a verdictului dat de Înalta Curte de Casație și Justiție privind palmaresul, dar și ca urmare a unor propuneri privind modificarea Legii Sportului.

Tudorel Stoica: "Vă spun eu cum a fost luată Steaua: cu două semnături de la persoane fără drept de semnătură"



Tudorel Stoica și-a exprimat din nou dezamăgirea legată de situația în care a ajuns Steaua. Fostul mare căpitan al "militarilor" susține că, în urmă cu mai bine de două decenii, clubul a fost preluat fraudulos de la Ministerul Apărării, "cu doar două semnături din partea unor persoane fără drept de semnătură". În 1998, Steaua a fost preluată de Asociația lui Viorel Păunescu, iar cinci ani mai târziu de Gigi Becali.

"Nimeni nu a aflat cum a fost luată Steaua de cei care sunt acum la FCSB. Eu vă spun că a fost luată cu două semnături. Ministerul Apărării nu a semnat. Clubul Steaua nu a semnat. N-a semnat nimeni! Au semnat două persoane care n-aveau dreptul de a semna.



Mă întrebați pe mine cum de s-a putut asta? Puneți o întrebare la Minister, la club. Dacă insistați, aflați răspunsul. Au semnat două persoane care n-aveau drept de semnătură. Întrebați la Federație, la Ligă. Trebuie să aflăm și noi cum a fost luată Steaua", a spus Tudorel Stoica, miercuri seară, la Digisport.

Tudorel Stoica: "Suporterii celor de la FCSB sunt 'fecesebei', ăia n-au cum să fie steliști"

Tudorel Stoica a trimis ulterior și câteva săgeți la adresa suporterilor FCSB, care continuă să numească Steaua clubul condus de Becali.

"Suporterii celor de la FCSB sunt 'fecesebei', ăia n-au cum să fie steliști. Steaua este Steaua, cea care a câștigat Liga Campionilor, Supercupa Europei și a mai jucat o semifinală și încă o finală. Aa, că FCSB beneficiază de niște titluri câștigate de echipa Steaua, da, e adevărat...



Eu mă simt extraordinar când joacă FCSB și văd că suporterii strigă Steaua. Pe cuvântul meu! Atât de iubită e Steaua. Steaua e Steaua, FCSB e FCSB. Ei scandează pentru Steaua! Și jucătorii de la FCSB strigă Steaua. Vă dați seama în ce situație suntem?! E foarte bine totuși că Steaua e pe buzele tuturor", a mai spus Tudorel Stoica.

Tudorel Stoica: "Vă spun eu că Steaua nu va promova. Dacă era să promoveze, promova după al doilea an"

În ultimele zile, fanii celor de la Steaua au sperat că vor putea obține dreptul de promovare în Superliga fără să se asocieze cu un privat.



Parlamentari de la PSD au inițiat propuneri pentru modificarea Legii Sportului, iar cea mai relevantă este cea în care două entități de drept public să se poată asocia și să rezulte un club de drept privat, ceea ce i-ar permite să evolueze în ligile profesioniste.



Camera Deputaților a amânat astăzi discuțiile privind modificarea Legii Sportului. Mai mult, proiectul de lege ar urma să fie modificat astfel încât doar autoritățile locale să se poată asocia cu alte instituții, nu și Ministere, așa cum este cazul Stelei.

"Steaua trebuia să fie în Liga 1. Am sperat că se va face dreptate, iar Steaua să aibă o șansă de a intra acolo unde îi e locul. Nu mi-am făcut iluzii legat de această lege. M-aș fi bucurat să treacă pentru că au fi dispărut echipe bune, iar Steaua e o echipă care a făcut performanță. Ea nu are drept de promovare în Liga 1. Vă spun eu că nu va promova! Dacă era să promoveze, promova după al doilea an", a mai spus Tudorel Stoica.

VIDEO Legea Sportului nu se modifică, astfel că Steaua nu poate promova, cel puțin deocamdată