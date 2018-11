OPINIE / Despre scandalul finantarii maghiare a cluburilor Sepsi si Csikszereda: "Pana la Orban, romanii isi saboteaza singuri fotbalul!"

Ce bine ar fi fost daca eram atat de patrioti si cand ne construiam stadioanele, ne cheltuiam bugetele sau ne transferam jucatorii!

Oamenii de fotbal sunt furiosi dupa ce Gazeta Sporturilor a dezvaluit ca doua cluburi de fotbal din Romania, Sepsi Sf. Gheorghe (Liga 1) si FK Csikszereda Miercurea Ciuc (Liga 3), participa in competitiile organizate de Federatia Romana de Fotbal si de Liga Profesionista de Fotbal, dar au fost finantate direct de guvernul maghiar de la Budapesta, prin intermediul Federatiei de Fotbal din Ungaria, cu cate 1 miliard de forinti (3,2 milioane de euro) fiecare.

Insa, nimeni nu a adus in discutie de ce o finantare din partea unui guvern strain este perfect legala in Romania, de ce, in actualul context socio-politic tensionat din Europa, nu s-au schimbat aceste regulamente invechite sau cu cine au votat la alegerile din fotbal cluburile din asa-numitul Tinut Secuiesc. Nu se aminteste nici faptul ca cele doua cluburi au inceput sa investeasca mare parte din sumele respective in infrastructura sportiva. Sepsi si Csikszereda nu au inceput prin a plati impresarii si a face para-ndarat, nu au luat si cu stanga si cu dreapta din bugete ca sa sa-si cumpere masini si vile, nu au mituit arbitri si nu au "uns" oficiali si institutii, asa cum e specific romanesc.

In 2017, dupa promovarea in Liga 1, Sepsi si-a renovat vechea arena construita in 1930, instalandu-i nocturna si aducand imbunatatiri suprafetei de joc, iar in curand va inaugura o noua baza de pregatire, una dintre cele mai moderne din Romania, cu cel putin 3 terenuri in marime naturala si alte facilitati de ultima generatie. In anii urmatori, tot in Sf. Gheorghe se va construi si un nou stadion, cu o capacitate de 8.000 de locuri. Si la Miercurea Ciuc s-au investit mai multe milioane de euro in terenuri, in micutul dar cochetul stadion si in Academia FK Csikszereda, conditiile fiind asemanatoare cu cele de Viitorul Constanta sau FCSB, desi vorbim de un club de Liga 3.

In timp ce se plang ca ungurii baga bani in fotbalul romanesc ca sa ne castige trofeele, sa ne umileasca si sa ne deturneze jucatorii spre nationala lor, oamenii nostri de fotbal tin cluburile captive in finantari de la primarii, consilii locale si din drepturile tv, parand incapabili sa gaseasca alte surse de finantare. Aceeasi oameni, care se dau patrioti si oripilati de finantarea maghiara, nu pun presiune pentru schimbari legislative ultra-necesare, gonesc spectatorii de pe stadioane, iau comisioane nemeritate din transferurile jucatorilor si muta banii prin paradisuri fiscale, primesc salarii uriase fara sa aduca vreun beneficiu organizatiei, sunt efectiv fortati sa promoveze juniori si sa nu mai aduca straini de mana a 7-a, nu au studii de specialitate, promoveaza in cadrul organizatiilor pe interese si pe viclenie si saboteaza cluburile istorice romanesti pana le aduc la faliment.

Patronii, finantatorii, actionarii si salvatorii de carton, care s-au imbogatit din fotbal si isi deconteaza cheltuieli catre propriile afaceri pe socoteala cluburilor, sunt ingroziti de finantarea maghiara, dar nu sunt in stare sa organizeze o academie cu standarde minimale, sa aduca vreun sponsor sau sa faca vreun leu din marketing. Aceeasi patroni care nu au strategii de viitor, ci doar facturi de incasat, il ameninta si il blesteama pe Viktor Orban ca trimite bani in Romania pentru infrastructura.

Oamenii de fotbal, acum ingroziti si dezgustati de finantarea maghiara, au tacut malc cand a fost vorba de marile scandaluri din fotbalul romanesc (Dosarul "Transferurilor", Dosarul "Mita pentru Arbitri", Dosarul "Mita in Elicopter", Dosarul "Valiza", Dosarul "Mita pentru licentiere", Dosarul "Spaga pentru drepturile tv", Dosarul dezafilierii "U" Craiova etc. + suspiciuni de inhaitare cu mafia pariurilor si transferuri dubioase de jucatori). Aceiasi oameni de fotbal nu au zis nimic cand pretul constructiei Arenei Nationale a ajuns la 240 de milioane de euro, cand stadioanele din Craiova, Cluj, Ploiesti, Tg. Jiu si Arad s-au construit ca vai de mama lor, cu defecte, intarzieri si preturi marite. Sau ca s-au ridicat stadioane moderne la Turnu Magurele si Alexandria, desi cele din Timisoara, Iasi sau Constanta stau sa cada. Oamenii de fotbal din Romania s-au obisnuit sa le ridice osanale politicienilor, care mai de care mai dubiosi, si sa le fie complici in detrimentului propriilor organizatii.

Poate ca, daca tot nu exista prea mult interes si prea multe proiecte si nu dam pe dinafara de corectitudine in fotbalul romanesc, macar sa vina strainii ca sa ne mai construiasca si noua cate un stadion la preturi neumflate sau o baza de pregatire pentru copii si sa ne mai scoata din amorteala in care traim de aproape 30 de ani. Rusinea nu e reprezentata de faptul ca, in Anul Centenarului, investeste Ungaria 6,5 milioane de euro in fotbalul nostru, ci ca fenomenul continua sa fie controlat, in mare parte, la trei decenii dupa Revolutie, de incompetenti, escroci, ipocriti si milogi, care pozeaza in patrioti.

Autor: Gabriel Chirea

FOTO: Facebook FK Csíkszereda