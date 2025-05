de Dan Chilom

Care este performanța lui Kopic la Dinamo în acest sezon? Chiar trebuie să fim toți de-acord că ceea ce a făcut antrenorul lui Dinamo în acest sezon este ceva uluitor, de nemaiîntâlnit? Ce este așa de incredibil în a termina un campionat pe locul 6, de a pierde rușinos de cinci ori cu FCSB, de a fi umilit când Dinamo putea fi ultima speranță a “câinilor” de nu trimite titlul pe tavă la marea rivală?

Mister Kopic, locul 6 se premiază?

Haideți să analizăm un pic, Dinamo nu mai este cea de acum un an sau doi, când se chinuia să nu se desființeze. S-au adus jucători care câștigă salarii mari pentru Superligă. Salarii de 15.000 euro pe lună sau chiar mai mult, pentru jucători precum Sivis, Perica sau Luna.

La Dinamo nu există întârzieri salariale, iar condițiile de pregătire sunt excelente. Lotul este făcut exclusiv de Kopic, care a “tăiat și spânzurat” în vestiarul roș-albilor, iar rezultatele sunt celepe care le vedem. Proaste, oameni buni! Nu ne putem minți la nesfârșit că o accedere în play-off este o performanță rarisimă pentru un asemenea club, cu atâția suporteri și istoria lui Dinamo.

În Cupa României nici nu a contat trupa lui Kopic, fiind eliminată încă din faza grupelor, unde, pe primul loc, a terminat formația de ligă secundă, Metalul Buzău. Cupa României, o competiție în care dacă ar fi mers cat mai departe, dinamoviștii ar mai fi alinat din suferința pe care au trăit-o suporterii în ultimii ani care au fost de atâtea ori răniți în orgoliu.

Să găsim scuze? Tipic. Că au avut muți accidentați, că echipa este în insolvență, etc.

Ok. Accidentați, cine nu are accidentați? Nu cumva jucătorii aceștia care sunt mai mereu accidentați sunt antrenați și monitorizați de mister Kopic și staff-ul dumnealui? Nu cumva acești jucători sunt sub stricta observare a stafului medical și a preparatorului fizic?

Ba da! Exact! Păi ce ne făceam dacă erau obligați să joace și în Cupa României? Așadar, un mare semn de întrebare referitor la partea medicală și de cel care se ocupă de pregătirea (prevenția) fizică.

5 victorii Charalambous împotriva lui Kopic în acest sezon

15 puncte între FCSB și Dinamo

13 goluri a primit de la Dinamo de la FCSB în acest sezon



Echipa în insolvență, lipsa de interes, lipsa obiectiv?



E OK s-o lăsăm așa? Eu nu cred, iar în minte îmi vine imediat un nume: Hermannstadt, care e pe primul loc în play-out. Echipa din Sibiu este și ea în insolvență, fără emoții, cu ceva probleme financiare, dar joacă finala Cupei după ce a eliminat Rapidul lui Șucu, iar în play-off face niște meciuri superbe.

Deci nici acest aspect nu poate sta în picioare.

Portari de jumătatea inferioară a play-off-ului

Cine antrenează portarii la Dinamo, chiar nu vede că acest post este deficitar și niciunul dintre cei doi nu au față de Dinamo? Gafe peste gafe în acest sezon, și nu se scoate o vorbă despre acest post, dar nici despre cine “îi ține în priză”…

Mister Caparco antrenează goalkeeperii câinilor dacă nu știați, băiat simpatic, dar care stă mai mult pe la Podcasturi și emisiuni, decât la Săftica antrenând portarii.



“Față de Dinamo”



Am folosit această expresie și mă simt obligat să subliniez că la Dinamo locul 6 nu este nici o performanță, indiferent prin ce perioadă a trecut clubul. Atenție, a trecut! Nu poți să vii să ne vinzi gogoși, iar noi să le ingurgităm fără niciun hâț!

Zeljkco aici e Dinamo, iar suflarea dinamovistă nu suportă astfel de umilințe, indiferent de situație! Ai băgat Dinamo în play-off și ai intrat în vacanță.