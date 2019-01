Lansarea rachetei Simonei a fost un succes, urmeaza intalnirea cu Venus! Mihai Mironica, dupa victoria Simonei Halep la Australian Open

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Australian Open, dupa 6-3, 6-7, 6-4 cu Sofia Kenin.

Se crapa de ziua in jocul Simonei Halep si incepem sa intrevedem lidera mondiala care domina acest sport de atat de mult timp. Simona a inceput sa dea drumul la brat, sa-si asume mai multe riscuri si nivelul evolutiei sale este intr-o crestere constanta.

La un moment dat, a parut ca revine povestea neagra a finalei pierduta de Simona la Roland Garros cu Ostapenko, dupa ce romanca a condus cu un set si 3-0. Sofia Kenin este si ea o tanara intr-o puternica ascensiune, asa cum era si Ostapenko la acea finala, dar americanca nu a avut aceeasi forta mentala. I-a facut Simonei cateva cadouri in momente cheie din finalul setului decisiv, n-a parut inca pregatita pentru a rezista unei asemenea presiuni.

Cand Simona reusea, in urma cu cativa ani, primul sau parcurs remarcabil la Australian Open, blocat atunci de Dominika Cibulkova, serviciul parea sa fie in acel moment principala problema a romancei. Cat de mult s-a schimbat jocul actualei lidere mondiale, acum serviciul chiar este o arma si nu doar o slabiciune, cel mult o formalitate pentru Simona. Plaseaza mingea in asa fel incat sa obtina 9 asi, gaseste unghiuri destabilizatoare pentru adversara, viteza este, de asemenea, rezonabila pe primul serviciu.

Jocul Simonei nu ofera insa nicio garantie acum. O garantie este insa flacara din priviri. Simona isi doreste in continuare enorm sa ramana acolo, in top, foamea nu a disparut. Poate ca privirea ei ar fi trebuit sa gaseasca insa sprijin in loja sa in ochii unui nume mare din lumea antrenorilor, dar Cahill nu mai este acolo, in momentele dificile.

Pe Simona o asteapta in turul 3 eterna Venus. Cea care o invingea pe Irina Spirlea in semifinale la US Open acum 21 de ani. Cam pe cand Simona arunca nerabdatoare ghiozdanul pentru a invata cum sa trimita mingea peste fileu din serviciu.