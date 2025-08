Scriam acum o săptămână despre Farul și faptul că a cam păcălit-o cu rezultatele smulse pe final, 3-2 cu Oțelul și 2-1 cu FCSB. Da, e bun momentul, dar pe viitor nu poți construi pe o temelie falsă. A venit meciul cu Metaloglobus și s-a pus ștampila că am nimerit-o (și) de data asta. Să fii printre echipele cu pretenții din prima ligă și să te chinui într-un meci acasă, pe o suprafață ce se confundă cu gazoanele de echipe mari de afară, și tu să te prezinți cu zâmbetul pe buze după 2-1 cu Metaloglobus e derutant.

Cel puțin pentru mine, cel puțin pentru partea din mine care mai crede că fotbalul de la noi mai are o șansă și nu e totul despre încă trei puncte puse la adăpost indiferent cum. Am citit că e fantastic cum Zicu l-a „readus la viață” pe Ișfan. Și mă întreb cum e să nu te uiți la meci ci doar să vezi că-ți apare Ișfan la marcatori și să-l ridici în slăvi. Toate golurile marcate de Ișfan sunt cu poarta goală, iar cel care nu e cu poarta goală e mai simplu decât cele notate cu poarta goală. Dar nu m-aș lua de asta, c-aș fi ipocrit, fan Van Nistelrooy fiind, doar că am ghinionul să văd ce face pe teren Ișfan și când nu intră cu mingea în poartă, de aici și of-ul meu.

Petrolul cred că va fi prima echipă care-și schimbă antrenorul. 1-2 acasă cu UTA și deja firul devine extrem de subțire la Ploiești. Practic, ușor-ușor, Ciobi se duce către liga a doua. Nu văd cine l-ar mai pune pe bancă după ce a fost lăsat să plece de toată liga întâi, pe rând. Mihalcea vrea să fie revelație, dar să vedem dacă are cai să alerge tot traseul sau doar sprintul de început îl recomandă.

Ciucul pierde de bandă rulantă, de parcă n-ar ști limba în care se joacă pe prima scenă

Duelul nou-promovatelor a fost tranșat fără emoții de FC Argeș, echipă care își betonează ușor, dar sigur, locul în prima ligă. De altfel, pe echipa lui Andone și Coman o văd în primele 10 la final. Ciucul pierde de bandă rulantă, de parcă n-ar ști limba în care se joacă pe prima scenă. Totuși, să admirăm cu ce a venit la el, Ceara. Brazilianul dă un gol de pus pe repeat.