Lyon, laboratorul care produce tineri fotbaliști de top pentru Europa

Lyon nu e o echipă ușor de anticipat. E un club burghez, aristocrat, foarte bogat deși datoriile pun un pic în antiteză ultima parte. Lyon poate bate pe oricine și se poate face de râs cu oricine. Și nu de ieri, de azi, e parte din ADN. Lyon ajungea în semifinalele Ligii în 2020 lăsând în urmă Juventusul lui Ronaldo și City cu Pep, De Bruyne și toată gașca. Dar Lyon este, de asemenea, trupa care a pierdut finala Cupei cu PSG acum câteva luni, iar în ianuarie i-au scos din cupă niște amatori din liga a cincea. Dar nu m-aș baza pe asta în dublă manșă. Lyon e un club care propune tineri Europei și îi vinde dacă nu la prima, la a doua ofertă.

Ultimul nume lansat e Barcola, ăla cu codițe de i-a luat locul lui Mbappe și o duce în spate pe PSG. Cherki e noua pepită scoasă pe piață de OL. A fost aproape de transfer la Dortmund luna trecută, dar nemții au venit cu prea puțini bani la ei. Fofana e un alt băiat care promite mult. Eu-l văd la City într-un an sau doi, să vedem dacă-mi iese pariul. E-n bandă, e belgian, are o plecare de pe loc și un sprint de nu-ți vine să crezi și nu se sperie nici când vede poarta. Nuamah are și el tot aceleași atribute doar că e pe banda opusă.

De Thiago Almada nu aș scrie prea mult încă, e abia venit în Europa, abia se acomodează cu tot ce se întâmplă în jurul lui, dar nu-l văd să stea prea mult prin Franța. Are și medalia de campion mondial în vitrină, fiind în lotul lui Messi la Mondialul din Qatar. Matic e pe la a patra tinerețe acum la Lyon și are rol important în echipă, la fel ca Tolisso, al doilea căpitan. În atac sunt doi oameni care fac cu schimbul: vedeta, căpitanul și golgheterul Lacazette plus Mikautadze, vârful șlefuit de Boloni și care a explodat la Euro și acum se face mare la Lyon.

Lyon nu e PAOK!