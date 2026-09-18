Zidane a anunțat lotul Franței! Multe nume noi, absențe notabile + cine va fi căpitan

Zidane a anunțat lotul Franței! Multe nume noi, absențe notabile + cine va fi căpitan Fotbal extern
SPORT.RO
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Zinedine Zidane, noul selecționer al Franței, va debuta săptămâna viitoare pe banca Les Bleus, în Liga Națiunilor.

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Din articol

Zinedine Zidane i-a luat locul în această vară, după Cupa Mondială, lui Didier Deschamps, selecționerul care a avut un mandat de 14 ani. Vineri seară, "Zizou" a organizat o conferință de presă în care a anunțat și lotul pentru noua acțiune.

Zidane a stabilit lotul Franței! Multe noutăți și multe absențe notabile

  • Franța va juca patru meciuri în Liga Națiunilor: Turcia (deplasare, 25 septembrie), Belgia (deplasare, 28 septembrie), Italia (acasă, 2 octombrie) și Belgia (acasă, 5 octombrie).

Deși are în față nu mai puțin de 4 meciuri, Zinedine Zidane a ales să convoace doar 23 de jucători. În lotul Franței se vor afla 5 jucători care vor avea șansa debutului: Jeremy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter Milano), Guillaume Restes (Toulouse), Lucas Da Cunha (Como) și Esteban Lepaul (Rennes).

La conferința de presă, Zinedine Zidane a confirmat că banderola de căpitan a naționalei Franței va rămâne pe brațul lui Kylian Mbappe.

Așa cum era de așteptat, există și multe absențe notabile din lotul Franței. Jucători precum Brice Samba, Lucas Digne, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Lucas Hernandez, Marcus Thuram sau Corentin Tolisso nu au prins lista lui Zidane.

"Tchouameni a stat pe tușă două luni din cauza problemelor medicale. Pentru procesul lui de recuperare este mai bine să rămână acum la Madrid", a explicat Zidane una dintre aceste absențe.

O altă absență este cea a veteranului N'Golo Kante (35 de ani). Întrebat despre mijlocașul lui Fenerbahce, Zidane a răspuns: "Este o alegere. Nu are nicio legătură cu valoarea lui. Este un jucător extraordinar pentru naționala Franței și îl felicit pentru tot ceea ce a realizat. Dar acesta este primul meu stagiu de pregătire, N’Golo are 35 de ani, iar eu voi fi la conducerea naționalei Franței timp de patru ani, sper. Așa că am făcut alte alegeri".

Cum arată lotul Franței

  • Portari: Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens).
  • Fundași: Andy Diouf (Inter Milano), Jeremy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munchen)
  • Mijlocași: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaire-Emery (PSG)
  • Atacanți: Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Esteban Lepaul (Rennes), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen)
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