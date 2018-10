"Trebuia sa-i omor pe jucatori!" Declaratie halucinanta facuta de Luis Enrique dupa meciul cu Anglia: ce s-a intamplat in vestiar

Spania a fost distrusa de Anglia in prima repriza.

Englezii au intrat la pauza cu un incredibil 3-0 dupa o prima repriza excelenta reusita pe terenul spaniolilor in derby-ul serii din Nations League.

Luis Enrique, selectionerul Spaniei, a oferit o declartie incredibila la finalul partidei. Enrique a fost extrem de suparat pe elevii sai, iar sedinta din vestiar, din timpul pauzei, a fost una furtunoasa.

”La pauza, trebuia sa-i omor pe jucatori. Am ales insa sa le ofer incredere, sa nu fac nicio schimbare. Le-am explicat ca o nationala mare se cladeste prin suferinta. In prima repriza am fost ingrozitori, slabi de tot. Asta este adevarul si trebuie sa recunoastem. Am jucat rau in prima parte. Am facut multe greseli individuale, dar dupa pauză lucrurile au stat mult mai bine. Am reusit sa marcam, am avut ocazii. O grupa cu doua semifinaliste la Mondial nu avea cum sa fie usoara”, a declarat Luis Enrique.

In repriza a doua, Spania a mai redus din proportiile dezastrului. S-a terminat 3-2 pentru englezi.



