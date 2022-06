Totul despre Bosnia, adversara României din Nations League. O țară cu trei etnii ostile, dar o națională unită și puternică

Țara:

Statul medieval a fost înființat în secolul al X-lea, urmat de Banatul Bosniei (1154), Regatul Bosniei (1377), cucerirea otomană și Sangeacul Bosniei (1463), anexarea de către Imperiul Austro-Ungar (1878), alipirea la Iugoslavia (1 decembrie 1918), crearea Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina (29 noiembrie 1945), Independența față de Iugoslavia (3 martie 1992) și organizarea politică actuală, după Acordul de la Washington (18 martie 1994) și Acordul de la Dayton (14 decembrie 1995). / Între 6 aprilie 1992 – 14 decembrie 1995 a avut loc Războiul din Bosnia, soldat cu peste 100.000 de morți, 2.2 milioane de persoane strămutate și primul genocid european de după Al Doilea Război Mondial. Federație multietnică între Bosnia și Herțegovina, Republika Srpska și Districtul Brcko. Se învecinează cu Serbia, Kosovo, Muntenegru, Marea Adriatică și Croația. Singura ieșire la mare este sub forma unei fâșii de pământ de circa 20 km la Marea Adriatică, în jurul orașului Neum.

Suprafață - 51.210 km (față de România 238.397 km2) / Populație - 3.475.000 locuitori, cu o densitate de 69 locuitori pe km2 / Limbi oficiale - bosniaca, croata, sârba, toate din grupul limbilor slave de sud / PIB Nominal - 23,006 miliarde de dolari sau 7.078 per capita (față de România, care are 289.3 miliarde de dolari și 14.968 per capita) / Țara balcanică și a depus candidatura de aderare la Uniunea Europeană, în februarie 2016. / Populația este formată în proporție de 50.01% din bosniaci, cele mai mari minorități fiind cele ale sârbilor (30.8%) și croaților (15.4%). / Bosniacii sunt o ramură a slavilor sudici, care folosesc atât alfabetul latin, cât și pe cel chirilic, dar care sunt, în majoritate, de confesiune musulmană și au împrumutat multe cuvinte din limbile turcă, persană și arabă. În această țară, s-au declarat musulmani 50.7%, creștini ortodoxi ortodocși - 30.7% și creștini catolici - 15.2%. / Cele mai mari orașe sunt Sarajevo (275.524 locuitori), Banja Luka (185.042), Tuzla (110.979), Zenica (110.663), Bijeljina (107.715) și Mostar (105.797).

Data înființării N/FSBiH: Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine (Asociația de Fotbal din Bosnia și Gerțegovina) / înființată în 1920, ca o subasociație a Federației de Fotbal din Iugoslavia / afiliată la FIFA în 1996 / afiliată la UEFA în 1998 / Federațiile din Bosnia și Herțegovina și Republika Srpska s-au reunit, în mai 2002, dar au ales primul președinte unic abia în decembrie 2012, după ce FIFA a suspendat organizația pentru avea concomitent trei conducători.

Denumirea completă / supranume: Nogometna/Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine (bosniacă), Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine (sârbă), Bosanskohercegovacka nogometna reprezentacija (croată) / "Zmajevi" ("Dragonii"), "Zlatni ljiljani" ("Crinii de Aur")

Stadioane folosite: "Bilino Polje", Zenica, 15.292 locuri, inaugurat în 1972, renovat în 2012, gazon natural / "Grbavica", Sarajevo, 13.146 locuri, inaugurat în 1953, renovat în 2017, gazon natural

Echipament / culori / stemă: Adidas / albastru și alb / stema echipei cuprinde un scut rotund, cu margine albastră, pe care se află numele federației, iar în interior se găsește forma țării de culoare albastră, pe un fundal în formă de minge, cu petice albe și galbene

Selecționer:



Ivaylo Petev, bulgar, 46 ani / a jucat pe postul de mijlocaș la Litex Loveci, Olimpik Teteven, Spartak Varna, Cerno More Varna, Rodopa Smolyan, Dunav Ruse, Marek Dupnița, Trikala, FC Lyubimeț și Etar Veliko Trnovo / ca antrenor le-a pregătit pe Lyubimeț (2009 / secund), Ludogoreț Razgrad (2010-2013), Levski Sofia (2013), AEL Limassol (2013-2014), naționala Bulgariei (2014-2016), Dinamo Zagreb (2016-2017), Ominia Nicosia (2017-2018), Al Qadsiah Khobar (2018-2019) și Jagiellonia Bialystok (2019-2020) / este selecționerul Bosniei și Herțegovinei din 21 ianuarie 2021

Valoare lot: 80.03 milioane euro / față de 86.80milioane euro, la cât este cotată România

Cei mai valoroși jucători:



Miralem Pjanici (9.5 mil. euro / Beșiktaș, împrumutat de la FC Barcelona / mijlocaș central / 32 ani) / Rade Krunici (7.5 mil. euro / AC Milan / mijlocaș central / 28 ani), Ermedin Demirovici (7.5 mil. euro / Freiburg / atacant / 24 ani), Amir Hadziahmetovici (6 mil. euro / Konyaspor / închizător / 25 ani), Anel Ahmedhozici (6 mil. euro / Bordeaux, împrumutat de la Malmo FF / fundaș central / 23 ani), Edin Dzeko (4 mil. euro / Inter Milano / atacant / 36 ani) / în lotul României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Răzvan Marin (14 mil. euro / Cagliari / mijlocaș central / 26 ani), Alexandru Cicâldău (7.5 mil. euro / Galatasaray / mijlocaș central / 24 ani), Valentin Mihăilă (6 mil. euro / Atalanta, împrumutat de la Parma / extremă stânga / 22 ani), Florin Tănase (5.5 mil. euro / mijlocaș ofensiv / 27 ani), Darius Olaru (5.5 mil. euro / FCSB / mijlocaș ofensiv / 24 ani) și Alexandru Mitriță (5 mil. euro / PAOK Salonic, împrumutat de la NY City FC / extremă stânga / 27 ani)

Meciurile oficiale contra României (1-3): 0-3 (7 septembrie 2002, preliminarii Euro 2004), 0-2 (7 iunie 2003, preliminarii Euro 2004), 2-1 (26 martie 2011, preliminarii Euro 2012), 0-3 (3 iunie 2011 / preliminarii Euro 2012)

Parcursul și programul în Nations League 2022-2023: 1-1 cu Finlanda (Pukki 45+1 / Prevljak 90+3) / locul secund în Grupa 3 din Divizia B / va mai juca cu România (7 iunie), Muntenegru (11 iunie), Finlanda (14 iunie), Muntenegru (23 septembrie) și România (26 septembrie)

Locul ocupat în preliminariile CM 2022: poziția a patra în Grupa D, cu 7 puncte, după Franța (18p), Ucraina (12p) și Finlanda (11p), dar înaintea Kazahstanului (3p)

Cele mai bune rezultate la turneele finale:



prezentă la CM 2014 (faza grupelor, locul 20) / a făcut parte din Divizia A a Nations League 2020-2021, când a terminat pe ultimul loc, cu 2 puncte, după Italia (12p), Olanda (11p) și Polonia (7p) / câștigătoare a Kirin Cup (2016)

Alte rezultate înregistrate în 2022: 0-1 cu Georgia (25 martie / amical) și 1-0 cu Luxemburg (29 martie / amical)

Particularități ale lotului și stilul de joc: La fel ca mai toate naționalele ex-iugoslave, Bosnia are în lot jucători cu calități fizice excelente, care nu se feresc de contactele cu adversarii. Dacă au avut probleme în meciul cu Muntenegru, care nu a putut folosi vedetele Stefan Savici și Stevan Jovetici, atunci situația ar trebui să fie mai grea la Zenica pentru "tricolori", împotriva unei naționale în care strălucesc Pjanici, Krunici, Kolasinac și Dzeko, dar propune și tineri de mare perspectivă, precum cuplul de fundași centrali Hadzikadunici - Ahmedhodzici, fundașii laterali Gazibegovici și Dedici sau atacantul Demirovici. Într-una dintre cele mai slabe perioade din istoria naționalei, selecționerul Edi Iordănescu trebuie să găsească soluții tactice pentru a contracara agresivitatea, omogenitatea și experiența Bosniei, dar și pentru fazele fixe, acolo unde gazdele excelează, cu jucători precum Dzeko (194cm), Prevljak (189cm), Hadzikadunici (192cm) sau Ahmedhodzici (193cm), aduși des în careul advers.

Primul "11" posibil: Sehici - Gazibegovici (Susici), Ahmedhodzici, Hadzikadunici (Sanicanin), Kolasinac - Cimirot, Pjanici (Besici), Krunici - Stevanovici, Dzeko (Prevljak), Menalo

Lotul convocat pentru meciurile din Nations League:

Portari: Ibrahim Sehici (Konyaspor / 33 ani), Nikola Vasilj (FC St. Pauli / 26 ani), Vladan Kovacevici (Rakow Czestochowa / 24 ani)

Fundaşi: Sinisa Sanicanin (Partizan Belgrad / 27 ani), Anel Ahmedhodzici (Bordeaux, împrumutat de la Malmo FF / 23 ani), Dennis Hadzikadunic (Malmo FF, împrumutat de la FC Rostov / 23 ani), Adnan Kovacevici (Ferencvaros / 28 ani), Hrvoje Milicevici (AEK Larnaca / 29 ani), Hrvoje Barisici (Zrinjski Mostar / 31 ani), Sead Kolasinac (Olympique Marseille / 28 ani), Eldar Civici (Ferencvaros / 26 ani), Jusuf Gazibegovici (Sturm Graz / 22 ani), Amar Dedici (Wolfsberger, împrumutat de la RB Salzburg / 19 ani), Mateo Susici (CFR Cluj / 31 ani)

Mijlocaşi: Amir Hadziahmetovici (Konyaspor / 25 ani), Sanjin Prcici (Strasbourg / 28 ani), Rade Krunici (AC Milan / 28 ani), Amer Gojak (Dinamo Zagreb / 25 ani), Gojko Cimirot (Standard Liege / 29 ani), Miralem Pjanici (Beşiktaş, împrumutat de la FC Barcelona / 32 ani), Vladan Danilovici (Nacional Madeira / 22 ani), Muhamed Besici (Ferencvaros / 29 ani), Miroslav Stevanovici (Servette Geneva / 31 ani), Dino Hotici (Cercle Bruges / 26 ani), Haris Duljevici (Hansa Rostock / 28 ani)

Atacanţi: Edin Dzeko (Inter Milano / 36 ani), Ermedin Demirovici (Freiburg / 24 ani), Smail Prevljak (Eupen / 27 ani), Luka Menalo (Dinamo Zagreb / 25 ani), Kenan Kodro (Fehervar / 28 ani), Nemanja Bilbija (Zrinjski Mostar / 31 ani)