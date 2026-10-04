Vicecampioana mondială din 2018 a avut o seară de coșmar. Anglia a condus cu 4-0 încă de la pauză, după golurile lui Kane, Bellingham, Gordon și Saka, iar trupa lui Tuchel nu s-a oprit nici în actul secund, când au mai punctat Kane, Saka și Rogers.

Croatul Jakic i-a cerut tricoul lui Bellingham după 0-7 cu Anglia

A fost o umilință istorică pentru Croația, iar gestul făcut de unul dintre jucătorii lui Slaven Bilic, imediat după joc, i-a înfuriat pe suporteri.

Kristijan Jakic (29 de ani), mijlocașul care i-a luat locul veteranului Luka Modric în minutul 57, a mers direct la Jude Bellingham și l-a rugat pe starul Angliei să facă schimb de tricouri.

Jakic pare însă că și-a ales greșit momentul pentru obținerea unui suvenir, având în vedere că naționala sa tocmai suferise cea mai drastică înfrângere din istorie, iar Bellingham a contribuit din plin, cu un gol și trei pase decisive.

După acest gest, numeroși fani croați l-au criticat public pe croatul legitimat la PAOK Salonic prin intermediul rețelelor sociale., scrie TPortal.

"Trebuie subliniat însă că schimbul de tricouri, în sine, nu spune nimic despre cât de greu a digerat Jakic înfrângerea și nici nu este ceva neobișnuit între fotbaliștii profesioniști.

Dar contextul a făcut ca acest gest să fie deosebit de sensibil. Croația nu pierduse un meci oarecare. Suferise cea mai grea înfrângere din istoria sa, iar Bellingham fusese unul dintre jucătorii care o spulberaseră.

La doar câteva momente după fluierul final, tricoul său devenise un obiect dorit de un internațional croat. După un 0–7, era greu de crezut că o asemenea scenă putea trece neobservată", a scris publicația croată.