FOTO Cum s-a terminat Italia - Belgia, meci-vedetă în Liga Națiunilor. Rezultatele de vineri

Cum s-a terminat Italia - Belgia, meci-vedetă în Liga Națiunilor. Rezultatele de vineri Nations League
Alexandru Hațieganu
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Rezultatele din Liga Națiunilor.

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ItaliaBelgiaLiga Natiunilorrezultate
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Imagini din Italia - Belgia 0-2

Foto: Imago

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Echipa naţională a Belgiei a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-0, echipa naţională a Italiei, în prima etapă a Ligii Naţiunilor.

La Roma, echipa aflată din nou sub comanda lui Roberto Mancini, Italia, a ratat prima mare ocazie a partidei, în minutul 9, la bara lui Pio Esposito, elevul lui Chivu, la Inter. Continuarea nu a mai fost însă pe placul suporterilor aflaţi în tribunele Stadio Olimpico. Mika Godts a deschis scorul pentru belgieni, în minutul 20, iar Dodi Lukebakio a parafat victoria oaspeţilor cu golul său din minutul 69. Italia - Belgia 0-2 şi Squadra Azzurra pierde al doilea meci din acest an în timp ce belgienii obţin prima victorie împotriva Italiei din 2015.

Rezultatele înregistrate vineri în Liga Naţiunilor

  • LIGA A

Grupa A1

Italia - Belgia 0-2. Au marcat: Mika Godts 20, Dodi Lukebakio 69.

Turcia - Franţa 0-1 A marcat: Kylian Mbappe 54.Cartonaş roşu: Ugurcan Cakir (Turcia - portar, 87).

  • LIGA B

Grupa B2

Georgia - Irlanda de Nord 0-1. A marcat: Shea Charles 90+9. Hvicea Kvaraţhelia (Georgia) a ratat un penalty în min. 56 (a apărat Pierce Charles).

Ungaria - Ucraina 0-1. A marcat: Danilo Sikan 42.Cartonaş roşu: Oleksandr Nazarenko (Ucraina, 90+2).

Grupa B4

Polonia - Bosnia-Herţegovina 0-0

Suedia - România 2-1. Au marcat: Alexander Isak 20, Viktor Gyokeres 43, respectiv Dennis Man 29.

  • LIGA C

Grupa C2

Armenia - Letonia 2-0 Au marcat: Gheorghi Harutiunian 31, Artur Garibian 75.

Muntenegru - Cipru 2-1 Au marcat: Nikola Krstovic 66 - penalty, Milutin Osmajic 86, respectiv Marcus Edwards 55.

Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C.

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