Pilotul născut în Italia putea sărbători titlul încă de etapa trecută, de la Iași, însă a luat decizia de a concura, în acel weekend, la etapa europeană din Marea Britanie, unde și-a ajutat echipa, MRF Tyres Team, să se apropie de un nou titlu continental.

Cu 174 de puncte, clujeanul are un avans confortabil de 16,4 puncte față de următorul clasat, colegul său de la Napoca Rally Academy, Norbert Maior, în vreme ce Andrei Gîrtofan se află la 27,4 puncte în urmă. Astfel, cu o clasare în top 5 la etapa de pe macadamul vâlcean, Tempestini va deveni campion, indiferent de rezultatele celorlalți piloți din fruntea clasamentului.

Simone Tempestini, la un pas de al 11-lea titlu de campion național absolut de raliuri

În cele cinci etape în care a luat startul în acest sezon, Tempestini a câștigat trei, în Argeș, Cluj și Sibiu, în timp ce în Maramureș și Harghita, unde a concurat cu probleme tehnice, s-a clasat pe locul al doilea. Vâlcea este ultima rundă a sezonului, după ce etapa de la Brașov a fost anulată.

„Abia aștept să luăm startul în această etapă. Am făcut recunoașterile traseului și mi-a plăcut mult ce am văzut. Este un raliu spectaculos, dar, ca pe orice macadam, orice greșeală te poate costa”, a spus Tempestini, care o va avea în dreapta sa pe Carmen Poenaru.

Pilotul de la Napoca Rally Academy a câștigat primul titlu absolut în 2015, la numai 21 de ani, iar de atunci s-a impus în 10 dintre cele 11 ediții, singura sincopă fiind în 2017, când s-a concentrat pe Campionatul Mondial de Raliuri, iar trofeul a ajuns la colegul său de club, Bogdan Marișca.

Un total de 60 de echipaje vor lua startul în Raliul Vâlcii, aflat la ediția cu numărul 3. Cursa are un total de 13 probe speciale și se va încheia sâmbătă cu o superspecială în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea.