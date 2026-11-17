Jocul de pe stadionul Bilino Polje din Zenica a fost oprit de arbitru după ce pe arenă s-a auzit scandarea: „țiganii, țiganii”. Centralul a intervenit și le-a cerut organizatorilor să transmită un avertisment la stația de amplificare, prin care suporterii să fie anunțați că partida va fi oprită definitiv dacă astfel de manifestări vor continua.

În timp ce se făceau demersurile pentru anunțul oficial, arbitrul i-a chemat la mijlocul terenului pe cei doi selecționeri. Acesta a purtat o discuție cu antrenorii celor două reprezentative cu privire la incidentele din tribune și la tensiunea acumulată pe parcursul întâlnirii.

Momentul în care avertismentul a fost difuzat în boxele stadionului a fost întâmpinat cu un cor de fluierături din partea spectatorilor prezenți în tribune. După o întrerupere de aproximativ două minute, spiritele s-au calmat, iar brigada de arbitri a decis reluarea jocului.