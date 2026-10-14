Căpitanul Stelei 86 nu are milă de Gică Hagi: „Zero puncte, patru meciuri”

Căpitanul Stelei 86 nu are milă de Gică Hagi: „Zero puncte, patru meciuri” Nations League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tudorel Stoica nu l-a menajat pe Gică Hagi.

TAGS:
Gica HagiEchipa NationalaTudorel Stoica
Din articol

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Tudorel Stoica nu are milă de Gică Hagi

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Întrebat despre prestația echipei naționale, Tudorel Stoica a transmis că unul singur este vinovat: Gică Hagi. Căpitanul Stelei din 1986 a expus că selecția a fost făcută greșit, iar jucătorii nu au demonstrat că merită să poarte tricoul primei reprezentative.

”Nu am înțeles nimic! Gică Hagi este vinovat, pentru că el a recunoscut și asta este important. Mi-am dat seama că viitorul fotbalului românesc este în ceață.

Zero puncte, patru meciuri, o mulțime de goluri primite... Nu știu.. Și jucătorii.. Parcă sunt supărați între ei, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Asta e valoarea fotbalului românesc, până la urmă.

Hagi a greșit selecția, lotul de jucători pentru aceste patru meciuri. Jucătorii care evoluează și sunt în formă trebuie să fie și la echipa națională, nu jucătorii care au fost talentați și care evoluat la Campionatul European de tineret și crezi că că vor juca și vor face...

Nu. S-a văzut neputința. Uite, Stanciu este titular în China, dădea goluri și a jucat jumătate de meci. Nu ar fi trebuit forțat Stanciu? Dar Gică este responsabil, el știe. Îmi dau și eu cu părerea după război”, a declarat Tudorel Stoica, potrivit Digi Sport.

  • Hagi
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Polonia 1-0, ROMÂNIA – Suedia 0-1
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Navă lovită de dronă în apele teritoriale românești. Ce a raportat echipajul către Căpitănia Sulina
Navă lovită de dronă în apele teritoriale românești. Ce a raportat echipajul către Căpitănia Sulina
ARTICOLE PE SUBIECT
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
Vlad Chiricheș, reacție tranșantă după ce Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB
Vlad Chiricheș, reacție tranșantă după ce Reghecampf a schimbat căpitanul la FCSB
ULTIMELE STIRI
Antonio Conte și-a dat acordul pentru a prelua echipa!
Antonio Conte și-a dat acordul pentru a prelua echipa!
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Condusă cu 3-0 la pauză de PSG în UCL, Manchester City a fost ținta ironiilor în online: ”N-a mers plata? / Aduceți arbitrii!”
Condusă cu 3-0 la pauză de PSG în UCL, Manchester City a fost ținta ironiilor în online: ”N-a mers plata? / Aduceți arbitrii!”
PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!
PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!
Jose Mourinho a răbufnit după ce a venit suspendarea pentru Vinicius: ”Ar trebui întrebați cei de acolo!”
Jose Mourinho a răbufnit după ce a venit suspendarea pentru Vinicius: ”Ar trebui întrebați cei de acolo!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Antrenor nou pentru FCSB? MM Stoica aruncă bomba: „Fenomenal ce a făcut”

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

Andrei Rațiu, OUT de la Rayo Vallecano

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

A venit decizia Comisiei după FCSB - Oțelul! Suspendare și amendă

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este fotbalistul român care a jucat ultimele 10 minute din Atletico Madrid - Manchester United 3-0

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Gigi Becali a decis! El va fi titular la FCSB: „Joacă mâine la Real Madrid și PSG dacă îl pui!”

Gigi Becali a decis! El va fi titular la FCSB: „Joacă mâine la Real Madrid și PSG dacă îl pui!”



Recomandarile redactiei
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
Plouă cu goluri în Manchester City - PSG și AS Roma - Real Madrid, ACUM în Champions League. Alte 5 meciuri se dispută în prezent
PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!
PSG e gata să ofere 70.000.000€ pentru un jucător de la Barcelona!
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"
Când revine Alexandru Musi pe teren, după accidentarea suferită în urmă cu o lună
Când revine Alexandru Musi pe teren, după accidentarea suferită în urmă cu o lună
Jose Mourinho a răbufnit după ce a venit suspendarea pentru Vinicius: ”Ar trebui întrebați cei de acolo!”
Jose Mourinho a răbufnit după ce a venit suspendarea pentru Vinicius: ”Ar trebui întrebați cei de acolo!”
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
După ce a făcut-o praf pe FCSB, Tudorel Stoica a vorbit fără menajamente și despre situația de la Dinamo
După ce a făcut-o praf pe FCSB, Tudorel Stoica a vorbit fără menajamente și despre situația de la Dinamo
Replica lui Mihai Stoica pentru Tudorel Stoica, după ce a afirmat că FCSB nu există
Replica lui Mihai Stoica pentru Tudorel Stoica, după ce a afirmat că FCSB nu există
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!