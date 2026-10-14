Căpitanul Stelei 86 nu are milă de Gică Hagi: „Zero puncte, patru meciuri”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Tudorel Stoica nu are milă de Gică Hagi

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Întrebat despre prestația echipei naționale, Tudorel Stoica a transmis că unul singur este vinovat: Gică Hagi. Căpitanul Stelei din 1986 a expus că selecția a fost făcută greșit, iar jucătorii nu au demonstrat că merită să poarte tricoul primei reprezentative.

”Nu am înțeles nimic! Gică Hagi este vinovat, pentru că el a recunoscut și asta este important. Mi-am dat seama că viitorul fotbalului românesc este în ceață.

Zero puncte, patru meciuri, o mulțime de goluri primite... Nu știu.. Și jucătorii.. Parcă sunt supărați între ei, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Asta e valoarea fotbalului românesc, până la urmă.

Hagi a greșit selecția, lotul de jucători pentru aceste patru meciuri. Jucătorii care evoluează și sunt în formă trebuie să fie și la echipa națională, nu jucătorii care au fost talentați și care evoluat la Campionatul European de tineret și crezi că că vor juca și vor face...

Nu. S-a văzut neputința. Uite, Stanciu este titular în China, dădea goluri și a jucat jumătate de meci. Nu ar fi trebuit forțat Stanciu? Dar Gică este responsabil, el știe. Îmi dau și eu cu părerea după război”, a declarat Tudorel Stoica, potrivit Digi Sport.