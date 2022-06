Echipa națională a României vrea revanșa în duelul cu Muntenegru din Giulești, după înfrângerea usturătoare suferită în meciul tur, 0-2. „Tricolorii” au fost criticați dur după primele meciuri pentru prestațiile extrem de slabe, însă odată cu victoria în fața Finlandei au apărut și reacțiile pozitive.

Selecționerul Edward Iordănescu a fost principala țintă a criticilor după meciurile cu Muntenegru și Bosnia și Herțegovina, aflându-se la cel mai slab debut al unui selecționer la națională. Trei înfrângeri și o remiză a avut tehnicianul în primele sale partide petrecute pe banca României, iar asta a adus numeroase critici, în special de la nume importante din fotbalul românesc.

Cum a răspuns Edward Iordănescu criticilor primite după înfrângerile din Nations League

Întrebat dacă a fost dezamăgit de anumite persoane care l-au criticat dur după primele meciuri ale naționalei sub comanda sa, Edward Iordănescu a declarat că a dorit să fie informat pentru a ști cum să pregătească mental grupul, în fața valului de remarci negative.

„Chiar dacă n-am avut timpul necesar ca să adun toate informațiile astea, focusul meu nu a mers către asta. Cu siguranță că am vrut să fiu informat și din unghiul ăsta. În funcție de asta, puteam să gestionez mai atent grupul din punct de vedere mental. Nu m-au surprins lucrurile, am văzut și ce s-a întâmplat înaintea mea. Cu cât trec anii, se strâng frustrări și răutăți pe care nu le mai putem ține în frâu. Pe multe dintre ele nu le înțeleg sau poate nici n-ar trebui să le înțeleg.

Dacă nu schimbăm optica, viziunea, abordarea, cu siguranță vom avea o șansă în minus. Ne dorim mai multă unitate și să ne sprijinim la greu. Cred că am arătat echilibru în discurs și abordare, cred că v-am arătat că am rămas stabil pe situație. După jocul ăsta, entuziasmul meu cred că a fost temperat. Când am fost prezentat, am spus că sunt tânăr, fără un istoric bogat, cu toate că am 12 ani, iar ca antrenor secund am fost în cupele europene, am învățat, m-am dezvoltat, iar după au urmat echipe luate de la zero cu care mi-am atins obiectivele. Cred că mi-am parcurs etapele firești, nu am 60 de ani și nu m-am scăldat în anonimat. Un antrenor tânăr are multe avantaje, vine cu putere de muncă, cu entuziasm, dar lipsesc și unele lucruri. Eu vreau ca greșelile să nu le resimtă echipa și să vin cu multe lucruri bune care să ajute la dezvoltarea echipei naționale”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.

Totodată, selecționerul a vorbit și despre tatăl său, Anghel Iordănescu, spunând că are emoții la fiecare meci al naționalei, indiferent dacă se află el sau nu pe banca tehnică: „Are emoții mereu (n.r - Anghel Iordănescu). Nu numai pentru că eu sunt la cârma echipei naționale, ci pentru că a trăit aici mulți ani frumoși, a trecut și el prin clipe grele. Dacă el a primit atâtea critici având rezultatele pe care le-a avut, cu siguranță că eu am fost pregătit să primesc semnificativ mai multe. Știu că trăiește cu emoții foarte mari toate jocurile naționalei, indiferent cine e selecționer”.