„Ne-au pus la pământ meciurile alea! Apărarea a fost distrusă!” Analiza lui Edward Iordănescu înainte de ultimul meci din Nations League

Naționala României se află la ultimul test din Nations League, duelul de pe teren propriu cu Bosnia și Herțegovina. „Tricolorii” au pierdut meciul tur, însă vin după remiza cu Finlanda și speră la o victorie pentru a putea spera la locul trei în grupă, astfel încât să nu retrogradeze în Liga C.

Edward Iordănescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia, acolo unde a vorbit despre remiza din Finlanda, analizând astfel și comparând prestația jucătorilor.

Edward Iordănescu: „Meciurile cu Muntenegru ne-au pus la pământ!”

Selecționerul a ținut să precizeze și faptul că meciurile cu Muntenegru au fost cele care au destabilizat naționala.

„Am regăsit spiritul, am văzut o altă mentalitate, o altă abordare, alt curaj, altă încredere și altă preocupare. Ne-am demonstrat că putem funcționa bine în echipă, că putem avea inițiativă, că putem avea multe momente bune. Dacă analizăm toate cele 5 jocuri de până acum din grupă, exceptând meciurile cu Muntenegru, care ne-au pus la pământ efectiv, echipa a făcut meciuri bune. Puteam avea câteva puncte în plus cu puțină șansă.

Unul dintre obiective e să nu se mai rateze atât de mult, se vorbea și despre apărare, apărarea a fost distrusă în dubla cu Muntenegru. S-a văzut ce înseamnă un atacant pur-sânge la Finlanda, un moment și ne-a taxat.

Puteau fi și alte nume de selecționeri, eu consider că avem antrenori foarte buni, antrenorii români sunt foarte buni. Am călătorit mult și în trecut, nu mă refer la ultima experiență, acolo am fost la cel mai înalt nivel, am încercat să mă îmbunătățesc mereu și să mă dezvolt profesional și pot face comparație. Antrenorul român lucrează și științific, și în detaliu, sunt mulți antrenori români care ar putea fi aici.

Ce am vrut să spun, am plecat cu stângul încă de la început, după primele două meciuri amicale, știți ce probleme am avut, se discuta deja despre cât va sta antrenorul. Când depășim o anumită graniță și transformăm anumite lucruri în jigniri nu le pot înțelege, dar e trist că lucrurile s-au întâmplat și cu cei dinaintea mea, e cam trist, din păcate după fiecare meci sunt aceleași personaje care iau aceeași poziție. Au fost lucruri care nu mă descalifică pe mine, nu ne fac cinste când ieșim și vorbim și aducem jigniri în față.

Când avem un antrenor, ar trebui să ne uităm la istoricul său, Iordănescu a muncit, eu am fost și la Liga 3 și Liga 2, am intrat cu 4 echipe diferite în play-off, am parcurs niște etape, ar trebui să fie mai multă obiectivitate.

Am adunat aproximativ 30 de zile în total de interacțiune cu grupul, nu se pot schimba lucrurile în felul ăsta. Am spus mereu, încă de la prima conferință, că nu putem face schimbare decât împreună, cu puțină toleranță, știu și eu că a arătat foarte urât dubla cu Muntenegru, dar cred că ne-a lipsit șansa și ne-au lipsit și foarte mulți jucători importanți, ni se întâmplă și acum”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.

Cum a comentat Edward Iordănescu criticile primite

Întrebat despre posibilitatea plecării sale de la echipa națională, selecționerul a spus că important este modul în care încheie naționala meciul cu Bosnia și Herțegovina. Edward Iordănescu a făcut o paralelă cu mandatele selecționerilor precedenți, spunând că se aștepta deja să fie criticat încă după primele meciuri, însă că și-ar dori mai multă răbdare.

„Important e să vedem cum terminăm, să aducem trei puncte în ultimul meci, pot conta în economia clasamentului și jocului, ne reconfirmăm că ce începem să arătăm poate fi transformat în identitate și trebuie să devină regulă necondiționat. Pentru echipă ar fi bine să fie continuitate, spuneam asta și dacă era altcineva în locul meu.

După a treia acțiune am un tablou complet al situației și al etapelor ce trebuie urmărite pentru a crește. După această etapă e normal să ne așezăm și să vedem ce am făcut, ce avem de făcut.

Când vezi ce se întâmplă cu unul, doi, trei selecționeri înaintea ta te aștepți, nu sunt surprins, dacă se întâmplau în urmă cu 10 ani probabil aș fi pus mai mult la suflet. Mi-ar fi plăcut să lucrăm împreună, astfel ar fi șanse mai mari pentru succes, dar dacă ne punem piedici încontinuu, nu putem spera la un viitor mai bun.

Când lansezi atâtea ipoteze în spațiul public, mă refer la personaje importante din fotbal, care ar trebui să aibă altă responsabilitate când ies în spațiul public. Nu mă așteptam la nimic, doar ce am văzut istoricul colegilor care au fost înainte, să fiecare e responsabil de ce spune, să le dea Dumnezeu sănătate, sunt doi foști fotbaliști imenși (n.r. Ionel Ganea și Basarab Panduru), vor avea mereu respectul meu”, a adăugat selecționerul.

Edward Iordănescu a continuat: „Ce mă deranjează e că încă avem probleme la nivelul jucătorilor din străinătate, sunt jucători care ar trebui să aducă mentalitate, profesionalism, campionatul nostru încă suferă. Mă dezamăgește că nu reușim să ne impunem la un nivel bun în străinătate, avem probleme să ne impunem și la nivel mai mic acolo. Îi cunosc pe jucători, am spus că au potențial și că pot semnificativ mai mult.

Am avut multe momente clare, coerente în joc, când am mișcat mingea cu calitate, am avut cele mai bune cifre din punct de vedere tehnic. Sunt semnale bune, dar e foarte important pentru jucătorii din străinătate să se impună unde sunt și să treacă nivelul, doar așa poți aduce valoare. Să încercăm să terminăm cât mai bine campania, contează o impresie, o reconfirmare a jocului bun din Finlanda și impresia lăsată pentru suporteri”.