„Mai strig din tribună, dacă văd că nu face ce trebuie!” Mihai Stoichiță a comentat posibilitatea plecării de la FRF: „Am întâlnire cu președintele!”

„Tricolorii” au remizat cu Finlanda, scor 1-1, și au câștigat cu Bosnia, în ultimul meci, scor 4-1. Naționala României a retrogradat în Liga C din Nations League din cauza rezultatelor obținute în meciurile din luna iunie, cerându-se astfel demisia oficialilor Federației Române de Fotbal.

Atât Răzvan Burleanu, președintele FRF, cât și Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice, au fost dur criticați pentru situația naționalei, iar despre cel din urmă s-a scris că ar fi pe picior de plecare.

Mihai Stoichiță a vorbit despre posibila plecare de la FRF

Directorul tehnic a vorbit despre viitorul său, asta și după ce pe site-ul oficial al FRF s-a anunțat propunerea Comisiei Tehnice în legătură cu continuitatea lui Edward Iordănescu pe banca tehnică a naționalei. Totodată, Mihai Stoichiță a spus că urmează să se întâlnească cu Răzvan Burleanu în cursul zilei de luni.

De asemenea, Stoichiță a vorbit și despre momentele în care a fost surprins manifestându-se din tribune în timpul meciurilor naționalei, în special în mandatul lui Mirel Rădoi și a răspuns acuzațiilor conform cărora s-ar fi implicat mai mult la națională în anumite partide.

„Acum pregătesc o nouă campanie, într-o formă sau alta. Cel mai bine ar fi să-l întrebați pe dumnealui, nu pe mine. Ar fi ridicol să încep acum un self-defense. Să vedem dacă peste două săptămâni sau un an voi mai fi, să lăsăm timpul să decidă.

Am întâlnire cu președintele luni dimineață. Eu am o fișă a postului în care sunt stipulate toate drepturile și îndatoririle. Nu cred că Mirel a avut o problemă cu reacțiile mele. E o chestie inconștientă pe care o fac, aparține meseriei pe care am practicat-o. În niciun caz nu mă duc să-i spun antrenorului ce să facă. Dar la un jucător mai strig din tribună, dacă văd că nu face ce trebuie. Asta e, recunosc.

Nu e nimeni deasupra selecționerului. Eu sunt antrenor? Ce-mi reproșați? Ce indicații am dat? Să fie mai agresivi spre finalul meciului cu Islanda? Nu era vorba decât de lucruri generale, de atitudine.

Îmi pare rău că n-am strigat 'haideți în apărare', la meciul cu Islanda. Cred că am dreptul să strig din tribună, ca orice suporter. Cred că se exagerează cu treaba asta”, a declarat Mihai Stoichiță la Digi Sport.