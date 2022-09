Mihai Stoichiță lovește din nou după retrogradare: "Liga Națiunilor nu ne duce nicăieri!"

După confuzia apărută chiar la finalul meciului cu Bosnia (4-1), când a spus în direct că România nu a retrogradat și nu cunoaște foarte bine regulamentele, Mihai Stoichiță declară acum că Liga Națiunilor este o competiție lipsită de miză, cel puțin pentru tricolori.

Mihai Stoichiță: "Liga Națiunilor nu te duce nicăieri"

Deși câștigătoarele de grupe din cele trei ligi au asigurată prezența la barajul pentru EURO 2024, indiferent de rezultatul din preliminarii, Mihai Stoichiță susține că România nu a avut niciodată rezultate bune în astfel de dueluri de baraj, astfel că "Liga Națiunilor nu te duce nicăieri".

"Am ajuns în Liga C a unei competiții pe care o respect, dar care nu te duce nicăieri. Te duce la un baraj, dar noi n-am profitat niciodată până acum. Nu e bine ce s-a întâmplat, mi-ar fi plăcut să jucăm cu echipe mai puternice, dar asta este. Bine că suntem la tragerea la sorți pentru calificări, n-am pierdut nicio poziție. E bine că am lăsat impresia asta la sfârșit.

Ne-am bucurat că n-am mai văzut de multe ori două meciuri cosnecutive în care să demonstrăm că putem să jucăm foarte bun", a spus Mihai Stoichiță, la Sport Total FM.

Cele 12 echipe care au câștigat grupele din primele trei ligi ale Nations League au asigurată prezența la barajul pentru EURO 2024, indiferent de rezultatul din preliminarii. Dacă o echipă se califică la turneul final din preliminarii, locul la baraj va fi preluat de următoarea clasată din grupa respectivă.

Echipele care au barajul asigurat grație parcursului din Nations League