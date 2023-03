Edward Iordănescu a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Belarus din runda a doua a preliminariilor EURO 2024. Selecționerul a comentat din nou subiectele dezbătute în ultimele săptămâni legate de convocări și a avut o poziție clară în ceea ce privește statutul jucătorilor.

Tehnicianul a vorbit despre cum unii jucători sunt „alintați” la echipele de club, punctând că la națională nu dispune de un astfel de timp pentru a se comporta la fel. Deși nu a dat nume, Iordănescu a vorbit despre potențialul lui Ivan, când a fost întrebat dacă îi transmite un mesaj „indirect” jucătorului.

Mesajul dur al lui Edward Iordănescu pentru jucătorii români: „Iubesc talentul, urăsc mentalitatea!”

„Avem un grup care știe ce dorește, e aliniat din punct de vedere mental pentru a da totul. Am mai spus că sunt poate niște talente pe care le-am lăsat pe afară. Iubesc talentul la anumiți jucători care nu sunt acum aici, dar le urăsc mentalitatea. Mesajul meu public este că dacă la cluburi au un anumit statut jucătorii și cei de acolo își permit să alinte un jucător sau altul, eu nu am timp să fac asta la națională. Nu îmi permit luxul în patru zile să alint jucători pentru că nu mai am când să îi aduc cu picioarele pe pământ.

Cine vine cu toată puterea și toată mentalitatea vine, cine nu, poate să fie talentat, poate să aibă valoare, riscăm să îl lăsăm pe afară. E un mesaj pentru toată lumea, nu pentru Andrei Ivan, el are foarte mult potențial și are ușile deschise la echipa națională”, a declarat Edward Iordănescu la conferința de presă.

Întrebat dacă va vorbi cu Andrei Ivan pentru a lămuri situația tensionată și nemulțumirile, selecționerul a oferit un răspuns tranșant, punctând că se focusează pe lotul convocat: „Am zis că nu mai vorbesc despre jucători care nu mai sunt aici, sunt jucători importanți, nu doar Andrei, care puteau să fie și nu sunt, o să văd cum gestionez fiecare caz în parte. El trebuie să demonstreze că va continua linia bună pe care a luat-o în ultima perioadă, dar mintea și ochii mei se îndreaptă către echipă și jucătorii pe care îi avem la Mogoșoaia”.