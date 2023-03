Edi Iordănescu, sabotat la echipa națională? „Nu are voie să iasă așa ceva în presă!”

România a debutat cu o victorie în preliminariile Campionatului European din 2024. Elevii lui Edi Iordănescu (44 ani) au învins-o pe Andorra, 2-0, grație reușitelor lui Dennis Man (24 ani) și Denis Alibec (32 ani), din minutele 34 și 49.

Jucătorii echipei naționale, nemulțumiți de regulamentul interior impus de Edi Iordănescu?

Înaintea duelului cu Andorra a apărut în spațiul public regulamentul interior pe care Edi Iordănescu (44 ani) l-a impus la echipa națională. Selecționer a stabilit tarife diferite pentru fiecare abatare pe care orice tricolor o săvârșește. Însă, Nicolae Dică (42 ani), care a fost secund la prima reprezentativă în mandatul lui Mirel Rădoi (42 ani), susține că setul de reguli și amenzi a fost distribuit în mass-media tot prin intermediul jucătorilor.

„Nu are voie să iasă aşa ceva în presă. Eşti la echipa naţională. Nu are voie. E un regulament pe care îl fac toţi antrenorii. Îţi spun eu, se iese din grupul respectiv când se doreşte acel lucru, că ştiu mai bine”, a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

Regulamentul de ordine interioară impus de Edi Iordănescu la echipa națională

Orice întârziere la antrenament, şedinţe, autocar sau masă aduce o sancţiune cuprinsă între 50 şi 200 de euro.

Folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive la masă, şedinţe sau în drumul de la hotel spre stadion în ziua meciului se sancţionează cu 100 de euro.

Prezenţa la masă cu papuci fără ciorapi se sancţionează cu 50 euro. În cameră este permis doar consumul fructelor. Alte alimente şi băuturi, în afară de apă, sunt interzise! Amendă e de 50 de euro.

Nerespectarea programului de tratament sau recuperare indicate de doctor se sancţionează cu 100 de euro.

Părăsirea cantonamentului fără aprobarea staff-ului tehnic, cu excepţia plimbărilor de seară aprobate în prealabil, se sancţionează cu 1.000 euro (se poate merge până la excludere).

Lovirea mingii la antrenament după fluierul antrenorului (lovirea mingii între exerciţii) se sancţionează cu 50 de euro.

Nerespectarea sarcinilor de joc sau a principiilor tactice se sancţionează între 100 şi 500 euro (în funcţie de gravitate, la aprecierea antrenorului).

Neimplicarea la un nivel de 100% în antrenamente se sancţionează între 50 şi 300 euro (în funcţie de gravitate, la aprecierea antrenorului).

Replici verbale sau gesticulări neadecvate la observaţiile sau indicaţiile antrenorului sau ale membrilor din staff-ul tehnic, staff-ul auxiliar, ale colegului de echipă sau ale suporterilor se sancţionează între 50 și 1.000 euro (în funcţie de gravitate, la aprecierea antrenorului).

Jucătorul are obligaţia de a urma programul de vitaminizare şi medicaţie indicat de medicul echipei, în caz contrar se sancţionează cu 100 de euro.

Nu sunt permise vizitele în programul de cantonament decât în cazuri excepţionale şi cu acordul antrenorului principal. În caz contrar, se sancţionează cu 500 de euro.

În perioada de odihnă sunt interzise jocurile video! În caz contrar, se sancţionează cu 300 de euro.

Nemulțumirile lui Edi Iordănescu, după Andorra - România 0-2

„Ne-am atins obiectivul, am venit pentru trei puncte și le-am luat. Ne dă liniște, un rezultat bun, pozitiv, ne așteaptă un drum lung. Obiectivul au fost cele trei puncte, asta e cel mai bun lucru, mai ales că orice debut de campanie după calificări ratate înseamnă presiune. Au fost lucruri care nu au funcționat, am intrat greu în joc, ne-am găsit greu ritmul, după am marcat și am dus lucrurile în direcția dorită.

Am intrat cu avantaj la pauză, am înscris și golul de 2-0. Am rămas cu om în plus și trebuia să continuăm să avem atitudine ofensivă, am vrut să mai marcăm, am schimbat ofensiv, învățăm din greșeli, felicit echipa pentru efort, atitudine și că am reușit să ne atingem obiectivul. Cred că ne-am relaxat și nu e ok, ne-am văzut cu om în plus, cu 2-0 pe tabelă și ne-am relaxat, când ai om în plus trebuie să joci, să continui să toci adversarul, să aduci mingi la careu. Am întâlnit un adversar foarte incomod, cu joc la limita regulamentului, foarte agresivi, teren mic, care nu ne-a ajutat.

Mă bucur pentru amândoi că au marcat, îmi pare rău că nu au marcat și la celelalte situații avute. Le-am spus asta și în vestiar, trebuie să scoatem maximum din fiecare meci, am fi putut avea mai mulți jucători care să își pună numele pe tabelă. Sunt sigur că mergem la București și vom avea sprijin din partea suporterilor și să încheiem cu șase puncte. Fanii contează pentru noi mai mult decât probabil ei își imaginează.

Pentru calificare trebuie să învățăm să suferim, să luptăm. Mă bucur că am răspuns bine la intensitatea și agresivitatea adversarului, am pus piciorul, nu ne-am ferit și trebuie să învățăm să și luptăm”, a declarat Edward Iordănescu la finalul meciului.