Veste proasta pentru nationala: un atacant s-a accidentat si a plecat acasa! Ce decizie a luat Contra

Contra a pierdut un om de atac inaintea partidelor cu Lituania si Muntenegru, ambele transmise de PROTV.

Andrei Ivan, legitimat la echipa austriaca Rapid Viena, a parasit cantonamentul echipei nationale si va rata meciurile cu Lituania si Muntenegru, din Liga Natiunilor, din cauza unei accidentari, a anuntat Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial.

Ivan s-a accidentat in ultima etapa de campionat si a efectuat mai multe investigatii medicale in cantonamentul echipei nationale. Ivan a jucat doar 27 de minute duminica pentru Rapid Viena, invinsa in deplasare de Wolfsberger AC cu 3-1.

In urma examenului RMN efectuat marti, staff-ul medical al echipei reprezentative a constatat faptul ca Andrei Ivan a suferit o leziune fibrilara la coapsa dreapta, fiind astfel indisponibil pentru meciurile cu Lituania (17 noiembrie, la Ploiesti) si Muntenegrului (20 noiembrie, la Podgorica).

Ivan a parasit cantonamentul de la Mogosoaia si va reveni la echipa de club. Selectionerul Cosmin Contra nu va chema la lot un alt jucator in locul acestuia, precizeaza FRF.

Cei 24 de jucatori ramasi in lot sunt urmatorii:

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes), Costel Pantilimon (Nottingham Forest), Florin Nita (Sparta Praga);

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Romario Benzar (FCSB), Cristian Sapunaru (Kayserispor), Ionut Nedelcearu (FC Ufa), Cosmin Moti (Ludogoret Razgrad), Alexandru Pascanu (Leicester City), Alin Tosca (PAOK Salonic), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova);

Mijlocasi: Alexandru Chipciu (Sparta Praga), Razvan Marin (Standard Liege), Paul Anton (Krilia Sovetov Samara), Tudor Baluta (FC Viitorul), Nicolae Stanciu (Sparta Praga), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Alexandru Mitrita (Universitatea Craiova), Ianis Hagi (FC Viitorul), Alexandru Maxim (Mainz), Ciprian Deac (CFR Cluj);

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret Razgrad), George Puscas (US Palermo), George Tucudean (CFR Cluj).

Romania - Lituania e sambata, ora 21:45, in direct la PROTV. Apoi, Romania joaca in muntenegru, pe 20 noiembrie, tot in direct la PROTV, de la 21:45!