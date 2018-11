Nationala Romaniei de fotbal joaca la Campionatul Mondial in Mexic! Cum putem lua titlul mondial la Homeless World Cup

Romanii au calatorit 33 de ore cu avionul ca sa participe la Homeless World Cup.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Echipa nationala de fotbal a oamenilor fara adapost din Romania participa Campionatul Mondial din 2018. Organizat de Mexico City.

In fiecare an, Homeless World Cup Foundation organizeaza un turneu de fotbal de strada, desfasurat pe durata unei saptamani, care reuneste peste 450 de jucatori reprezentand 40 de tari din intreaga lume, toti participatii fiind selectionati din randul celor care au suferit din cauza lipsei unui adapost stabil sau din cauza marginalizarii sociale. Turneul atrage in fiecare an peste 80.000 de spectatori, cu alte multe milioane urmarind actiunea online.

Cea de-a 16-a editie a Homeless World Cup va avea loc in iconicul Zocalo din Mexico City, cunoscut si ca Plaza de la Constitución, chiar in inima capitalei mexicane, in perioada 13-18 noiembrie. Editiile trecute au fost organizate la Graz (Austria, 2003), Goteborg (Suedia, 2004), Edinburgh (Scotia, 2005), Capetown (Africa de Sud, 2006), Copenhaga (Damenarca, 2007), Milano (Italia, 2009), Rio de Janeiro (Brazilia, 2010), Paris (Franta, 2011), Mexico City (Mexic, 2012), Poznan (Polonia, 2013), Santiago (Chile, 2014), Amsterdam (Olanda, 2015), Glasgow (Scotia, 2016) si Oslo (Norvegia, 2017). Editia din 2019 va fi organizata la Cardiff, Tara Galilor. Turneele masculine de pana acum au fost castigate de Brazilia (3), Italia (2), Mexic (2), Chile (2), Scotia (2), Austria (1), Rusia (1), Ucraina (1) si Afganistan (1), in timp ce la feminin s-au impus Mexic (4), Brazilia (2), Zambia (1), Kenya (1) si Chile (1).

Participantii trebuie sa aiba cel putin 16 ani, sa nu fi participat la o editie trecuta a HWC si sa indeplineasca unul dintre urmatoarele 4 criterii: sa fi fost persoane fara adapost la un moment dat in ultimul an (dupa 1 noiembrie 2017), in conformitate cu definitia nationala data persoanelor fara adapost; sa isi castige traiul ca vanzatori stradali; sa fie solicitanti de azil care nu beneficiaza de statutul de azil in prezent sau care au fost solicitanti de azil in trecut, insa au obtinut statutul de rezident; sa fie persoane aflate in prezent in programe de reabilitare pentru dependentii de droguri si alcool, care au fost fara adapost la un moment dat in ultimii doi ani. Fiecare tara poate trimite o echipa de barbati / mixta si una de femei. Transportul este asigurat de partenerii nationali ai echipei, in timp ce Homeless World Cup Foundation asigura cazarea si masa pe durata turneului. Lotul este format din 8 jucatori - 1 portar, 3 jucatori de camp si 4 rezerve.

Lotul Romaniei este condus de timisoreanul Mihai Rosus, care spunea intr-un interviu dat presei banatene ca "am avut si eu o viata mai tumultoasa. Eu am fost intr-o familie, dar una destramata, cu tata alcoolic, mama m-a crescut. Unii tineri nu socializeaza, nu se integreaza, pentru ca in toata copilaria lor nu au gasit afectiune acasa. Atunci cauta strada. Aceasta te imbratiseaza cu mare drag, pe moment crezi ca iti da totul, dar apoi observi ca ti-a luat tot ce era mai bun. De 15 ani m-am intors la credinta, pana atunci am facut toate nebuniile, am fost hot de buzunare, am fost hot de masini, am fost implicat in batai, scandaluri. Intr-o zi era sa mor, e o poveste mai lunga, si stiam in acel moment ca daca mor ma duc in iad. Nu sunt mare orator, nu am fost nici mare fotbalist, cea mai mare realizare a mea a fost ca am evoluat in Liga a VII-a din Spania. Mi-am dat seama ca e o activitate buna, care sa-i tina departe de probleme. Sportul te invata sa fii mai disciplinat. Trebuie sa lucrezi in echipa si nu poti sa faci pe teren tot ce te taie capul".

Cea mai buna clasare a Romaniei a fost in 2015, locul 6. Inaintea competitiei din acest an, reprezentativa noastra a particpat si la turneul Street Soccer USA, organizat in California, unde a beneficiat de cazare si masa asigurata de comunitatea romana si de Biserica Victory Sacramento. la editia din acest an, Romania face parte din Grupa G, alaturi de Irlanda, Zimbabwe, Tara Galilor si Grecia.