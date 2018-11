ANALIZA / Si-a pierdut stadionul, isi pierde si internationalii? Un singur jucator de la FCSB convocat la nationala de seniori

Clubul lui Gigi Becali a inceput pregatirile pentru actuala editie a Ligii Natiunilor cu sase jucatori convocati si termina competitia doar cu unul in lot.

In martie 2013, FCSB avea nu mai putin de noua jucatori selectionati la lotul national al Romaniei, pentru partidele din preliminariile CM 2014 cu Ungaria si Olanda. Selectioner era Victor Piturca, iar cei 9 fotbalisti chemati la lot erau Ciprian Tatarusanu, Vlad Chiriches, Florin Gardos, Adi Popa, Alexandru Chipciu, Mihai Pintilii, Alexandru Bourceanu, Cristi Tanase si Raul Rusescu. Era sezonul in care clubul depasea o grupa dificila in Europa League, cu VfB Stuttgart, FC Copenhaga si Molde, elimina dramatic pe Ajax Amsterdam ("16"-imi) si era scoasa din competitie de Chelsea ("8"-imi). Recordul de convocari facea ca antrenorul Laurentiu Reghecampf sa cheme juniori pentru a completa lotul pentru antrenamentele echipei sale, in conditiile in care si Gabi Iancu fusese convocat la nationala U21, care avea meci in Anglia.



La distanta de 5 ani si jumatate, FCSB trebuie sa se multumeasca cu un singur fotbalist convocat la echipa nationala, pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru. Doar Romario Benzar a prins lotul, desi si el s-ar putea sa fie rezerva lui Cristi Manea. Alti doi selectionabili, Mihai Pintilii si Mihai Balasa, sunt accidentati, dar primul are deja 34 de ani si nu se stie cat va mai intra in vederile selectionerilor Romaniei, iar cel de-al doilea a fost folosit de Cosmin Contra, dar nu a impresionat. Pentru meciul amical cu Belgia, de pe 15 noiembrie, FCSB ii are convocati la nationala U21 pe Dragos Nedelcu, Dennis Man, Olimpiu Morutan si Florinel Coman, dar ei sunt departe de a reprezenta solutii certe pentru nationala mare. Ramane de vazut cum va tolera patronul FCSB-ului faptul ca echipa sa a ajuns sa aiba mai putini jucatori convocati decat CSU Craiova, CFR Cluj si Viitorul, dar si decat Sparta Praga.



Lista jucatorilor convocati pentru meciurile cu Lituania si Muntenegru:

Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes), Costel Pantilimon (Nottingham Forest), Florin Nita (Sparta Praga)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Romario Benzar (FCSB), Cristian Sapunaru (Kayserispor), Ionut Nedelcearu (Ufa), Cosmin Moti (Ludogoret), Alexandru Pascanu (Leicester), Alin Tosca (PAOK), Nicusor Bancu (CSU Craiova)

Mijlocasi: Alexandru Chipciu (Sparta Praga), Razvan Marin (Standard Liege), Paul Anton (Krylia Sovetov), Tudor Baluta (Viitorul), Nicolae Stanciu (Sparta Praga), Alexandru Cicaldau (CSU Craiova), Alexandru Mitrita (CSU Craiova), Ianis Hagi (Viitorul), Alexandru Maxim (Mainz), Ciprian Deac (CFR Cluj)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret), George Puscas (Palermo), George Tucudean (CFR Cluj), Andrei Ivan (Rapid Viena)



Cati jucatori a avut FCSB la echipa nationala pentru meciurile din ultimul an:

Romania - Turcia 2-0 / 9 noiembrie 2017 / 6 - Florin Nita, Mihai Balasa, Mihai Pintilii, Florin Tanase, Constantin Budescu, Denis Alibec

Romania - Olanda 0-3 / 14 noiembrie 2017 / 6 - Florin Nita, Mihai Balasa, Mihai Pintilii, Florin Tanase, Constantin Budescu, Denis Alibec

Israel - Romania 1-2 / 24 martie 2018 / 4 - Romario Benzar, Mihai Pintilii, Dennis Man, Constantin Budescu

Romania - Suedia 1-0 / 27 martie 2018 / 4 - Romario Benzar, Mihai Pintilii, Dennis Man, Constantin Budescu

Romania - Chile 3-2 / 31 mai 2018 / 5 - Romario Benzar, Mihai Balasa, Dragos Nedelcu, Constantin Budescu, Dennis Man (+ Mihai Pintilii, accidentat, inlocuit de Tudor Baluta)

Romania - Finlanda 2-0 / 5 iunie 2018 / 5 - Romario Benzar, Mihai Balasa, Dragos Nedelcu, Constantin Budescu, Dennis Man

Romania - Muntenegru 0-0 / 7 septembrie 2018 / 3 - Romario Benzar, Mihai Balasa, Mihai Pintilii

Serbia - Romania 2-2 / 10 septembrie 2018 / 2 - Romario Benzar, Mihai Balasa (Mihai Pintilii, accidentat)

Lituania - Romania 1-2 / 11 octombrie 2018 / 2 - Romario Benzar, Florin Tanase

Romania - Serbia 0-0 / 14 octombrie 2018 / 2 - Romario Benzar, Florin Tanase

Romania - Lituania / 17 noiembrie 2018 / 1 - Romario Benzar

Romania - Muntenegru / 20 noiembrie 2018 / 1 - Romario Benzar